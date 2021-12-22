الأسرى يتجهون للتصعيد بظل عزل الاحتلال للأسيرات

حذرت الحركة الأسيرة من أن الأوضاع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي تتجه نحو التصعيد، بحسب بيان صادر عن مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأربعاء.

وقال مكتب إعلام الأسرى في بيان مقتضب إن "الأوضاع داخل سجون الاحتلال تتجه نحو التصعيد، في ظل عدم استجابة إدارة السجون بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، وخصوصا عند الأسيرات".

وأكد إعلام الأسرى في بيانه أن الساعات القادمة تحمل تصعيد خطير، بعد ورود أنباء مؤكدة عن اعتداء قوات القمع لمصلحة سجون الاحتلال على الأسرى بقسم 12 في معتقل نفحة.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن إدارة سجون الاحتلال حولت قسم الأسيرات في سجن الدامون إلى قسم للعزل، وتمنع الأسيرات من الخروج إلى الساحة.

ونقل البيان عن الهيئة القيادية العليا لأسرى حمـــاس قولها "نتجه نحو حل تنظيم شامل في كافة السجون، ونحمل الإدارة المسؤولية الكاملة عن التدهور الحاصل وعن مجريات الأحداث".

3 أسيرات يشرعن بالإضراب عن الطعام

إلى ذلك، تواصل إدارة سجون الاحتلال عزل الأسيرتين مرح باكير وشروق دويات في زنازين سجن الدامون.

وفي أعقاب استمرار سلطات سجون الاحتلال بالممارسات التنكيلية بحق الأسيرات، شرعت ثلاث أسيرات بالإضراب المفتوح عن الطعام، وستنضم إليهن باقي الأسيرات على مراحل.

وقال إعلام الأسرى إن "الأسيرات في سجن الدامون يطالبن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مختصة للوقوف على جريمة التنكيل بهم والاعتداء عليهم".