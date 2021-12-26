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الاحتلال يُصدر قرارًا بتجميد الاعتقال الإداريّ بحق الأسير أبو هواش

تاريخ النشر: 26/12/2021 - 23:06

الاحتلال يُصدر قرارًا بتجميد الاعتقال الإداريّ بحق الأسير أبو هواش
من وقفة مساندة للأسرى بغزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، قرارًا بتجميد الاعتقال الإداريّ بحق الأسير أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 132 يوما.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان مقتضب إن "الاحتلال أصدر قرارًا يقضي بتجميد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 132 يومًا، مؤكدا أنه يقبع في مستشفى ’أساف هروفيه’ الإسرائيلي".

جاء ذلك بعد أن نقلت إدارة سجون الاحتلال، الأسير من سجن "الرملة" حيث يقبع، إلى المشفى المذكور، وما يزال فيه حتّى الساعة، حيث يواجه وضعا صحيا حرجا.

وأضاف نادي الأسير في بيان أن إدارة سجون الاحتلال تتعمد في كل مرة تقوم فيها بنقل الأسير أبو هواش إلى المستشفى، إعادته إلى السّجن، رغم حاجته الماسّة لمتابعة صحية حثيثة.

جانب من وقفة إسنادية للأسير هشام (وفا)

وذكر أن الأسير فقد قدرته على الحركة، ويُعاني من صعوبة بالغة في الكلام.

والأسير أبو هواش (40 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، اعتقله الاحتلال في الـ27 من تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، وأصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري مدة كل أمر 6 أشهر، وتم تخفيض الأمر الأخير من 6-4 أشهر قابلة للتمديد.

وأبو هواش متزوج وأب لخمسة أطفال، وتعرض للاعتقال عدة مرات سابقا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداري، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله 8 سنوات منها 52 شهرا رهن الاعتقال الإداري.

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#إدارة سجون الاحتلال
#الاحتلال الإسرائيلي
#الأسير هشام أبو هواش
#تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير أبو هواش

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