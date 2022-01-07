إصابة 25 أسيرا في سجن النقب بفيروس كورونا

أُصيب 25 أسيرا في سجن "النقب" (الصحرواي)، أصيبوا بفيروس كورونا، بحسب ما أفاد نادي الأسير في بيان مقتضب، اليوم الجمعة.

وقال نادي الأسير في بيانه إنّ "25 أسيرًا قد ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في قسم 25 في سجن النقب الصحراوي".

وأشار إلى أنه "لا تفاصيل إضافية حتّى الساعة، سوى أنه تم عزل كافة الأسرى القابعين في القسم".

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن حالة من القلق والتخبط تنتاب الأسرى في السجن بعد اكتشاف هذا العدد الكبير من المصابين داخل القسم.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، قد نقلت الأسير ناصر أبو حميد (49 عاما) بشكل مفاجئ إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي.

ويعاني الأسير أبو حميد من تبعات عملية استئصال لورم سرطاني على الرّئة، خضع لها خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان حينها، بأن "إدارة سجن ’النقب الصحراوي’ تواصل جرائمها الطبية بحق الأسرى المرضى، وتحرمهم من العلاج الحقيقي، وترفض نقلهم إلى المستشفيات المدنية التي يحتاجونها، حيث قامت الهيئة بزيارة عدد منهم للوقوف على حقيقة أوضاعهم".