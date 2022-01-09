الأسيرات يعانين ظروفا قاسية وقمع أسرى بـ"مجيدو"

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي قسم (8) في سجن مجيدو، اليوم الأحد، فيما تواجه الأسيرات في سجن "الدامون" ظروفا اعتقالية قاسية وصعبة جدا.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت قسم (8) في سجن مجيدو، وقامت بإجراء حملة تفتيش واسعة.

وذكرت الهيئة، أن وحدات القمع اقتحمت فجرا قسم (8) في سجن مجيدو، وأجرت تفتيشات استفزازية، شملت تخريب ممتلكات الأسرى وحاجياتهم.

وفي ذات السياق، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها، اليوم الأحد، إن الأسيرات ما زلن يواجهن في سجن "الدامون" ظروفا اعتقالية قاسية وصعبة جدا، ويتعرض منذ لحظة اعتقالهن إلى الضرب والإهانة والشتم، وتمارس بحقهن كافة أنواع التضييق النفسي والجسدي.

وأوضحت الهيئة، أن الأسيرات يقبعن في "الدامون"، الذي أُنشئ في العهد البريطاني كمستودع للتبغ، وبالتالي فإن المعتقل يفتقر لأدنى مقومات الحياة ولا يصلح للعيش الآدمي.

وأشارت إلى أن إدارة السجن تمارس بحقهن أبشع أنواع التضييق، من خلال عزلهن داخل زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، وحرمانهم من النوم لساعات طويلة، والشبح والتخويف، دون مراعاة لظروفهن.

وأضافت، أن هناك عددا من الأسيرات يعانين من أوضاع صحية صعبة للغاية، أبرزهن: حالة الأسيرة المقدسية الجريحة إسراء الجعابيص (36 عاما)، التي تعاني من ألم الجروح والحروق بنسبة 60%، حينما انفجرت أسطوانة غاز كانت تنقلها في مركبتها قرب حاجز عسكري نتيجة إطلاق قوات الاحتلال النار.

وفيما يلي قائمة بأسماء الأسيرات المحتجزات حالياً في معتقل "الدامون": شاتيلا أبو عيادة، شذى أبو فنونة، منى قعدان، رحمة الأسد، تسنيم الأسد، شروق البدن، فيروز البو، عبيدة الحروب، إيمان الأعور، عائشة الأفغاني، ياسمين جابر، إسراء الجعابيص، عطاف جرادات، رانية ظاهر، روان أبو مطر، شروق دويات، إسلام زايد، ختام خطيب، والأسيرة القاصر نفوذ حماد، فدوى حمادة، أماني الحشيم، ميسون موسى، سعدية مطر، مي مصاروة، نهاية صوان، ملك سلمان، ربى عاصي، نوال فتيحة، نورهان عواد، فاطمة عليان، مريم صوافطة، عبير الرحبي، خوانا رشماوي.