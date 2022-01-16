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العارضة يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام ويعاني من العقوبات المفروضة عليه

تاريخ النشر: 16/01/2022 - 12:49

العارضة يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام ويعاني من العقوبات المفروضة عليه
الأسير محمد العارضة خلال إحدى محاكماته (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

علّق الأسير محمد العارضة - أحد أسرى نفق الحرية من سجن جلبوع - إضرابه المفتوح عن الطعام والماء الذي استمر لمدة 4 أيام، اليوم الأحد، وفق ما أكد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كريم عجوة.

وأشار عجوة إلى أن "الأسير العارضة المحتجز حاليًا في زنازين الاحتلال، علق إضرابه لإعطاء فرصة لإدارة السجون للرد على مطالبه والاستجابة لها، والمتعلقة بتحسين ظروفه الحياتيه، وإنهاء العقوبات التي كانت قد فرضت عليه وتجددت بعد جلسة المحكمة الماضية".

وقال العارضة للمحامي عجوة أنه "ما زال معاقبًا بالمنع من الزيارات، والكنتينا، والكهربائيات، والغرامات المالية، والعزل، ويعيش ظروفًا حياتية سيئة، بالإضافة للبرودة الشديدة في الزنزانة التي يعزل فيها".

ويذكر أنه وفقًا لقرار محاكم الاحتلال وإدارة السجون فإن العقوبات المفروضة على الأسير العارضة من المفترض أن تنتهي في الـ12 من الشهر القادم.

وفي سياق متّصل، ما يزال الأسير ناصر أبو حميد (49 عاما) من مخيم الأمعري في البيرة، في حالة غيبوبة منذ 12 يوما، بعد إصابته بالتهاب حاد في الرئتين، نتيجة تلوث جرثومي.

وأكد المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، أمس السبت، أن الوضع الصحي للأسير أبو حميد حرج للغاية.

وأوضح أنه "يعاني من انعدام في المناعة، ولا يستجيب للعلاجات حسب المعلومات، وهو ما يزال موصول بأجهزة التنفس الاصطناعي في مستشفى ‘برزلاي‘ الإسرائيلي".

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#الأسير محمد العارضة
#نفق الحرية
#جنين
#جلبوع
#الأسرى الفلسطينيون

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