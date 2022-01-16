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حالة الأسير أحمد محمد الصحية صعبة وبحاجة لمتابعة طبية سريعة

تاريخ النشر: 16/01/2022 - 12:07

حالة الأسير أحمد محمد الصحية صعبة وبحاجة لمتابعة طبية سريعة
أرشيفية (تصوير: مصلحة السجون الإسرائيلية)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

يعاني الأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أحمد محمد أحمد محمود من بورين في نابلس من حالة صحية صعبة وهو بحاجة إلى متابعة سريعة، وفق ما قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد.

وأصيب الأسير محمود بعيار ناري قبل اعتقاله بثلاثة أشهر في آذار/ مارس 2021، نقل على أثره إلى المستشفى وتم إخراج غالبية الشظايا من جسمه، وكان من المفترض أن يخضع لعملية جراحية لاستكمال العلاج، إلا أن قوات الاحتلال اعتقلته قبل ذلك.

وبحسب محامية الهيئة، فإن طبيبا في مستشفى العفولة أكد للأسير محمود أنه بحاجة لعملية جراحية مستعجلة لاستئصال جزء من خصيته اليسرى، لوجود شظية قريبة جدا من الشرايين.

ويذكر أن قوات الاحتلال أعتقلت الأسير محمود من منزله يوم 24/6/2021، واقتادته وهو مكبل بالسلاسل ومعصوب الأعين إلى معسكر حوارة، وقام الجنود بالاعتداء عليه بالضرب على رأسه، ووضعوا سلما حديديا فوق جسده وساروا فوقه متعمدين الضغط على مكان إصابته.

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#سجون الاحتلال الإسرائيلي
#الأسير
#أحمد محمد أحمد محمود
#بورين

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