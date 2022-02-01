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الأسرى الإداريون في سجن "عوفر" يصعدون احتجاجاتهم

تاريخ النشر: 01/02/2022 - 22:07

الأسرى الإداريون في سجن "عوفر" يصعدون احتجاجاتهم
وقفة إسناد للأسرى في قطاع غزة (الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أعلن الأسرى الإداريون في سجن "عوفر" عن تصعيد احتجاجاتهم ضد سياسة الاعتقال الإداري، في الوقت الذي يقاطعون فيه هم وباقي الأسرى الإداريين أيضًا محاكم الاحتلال.

وأورد نادي الأسير مساء اليوم، الثلاثاء، أن "المعتقلين الإداريين في سجن عوفر قرروا إرجاع 3 وجبات يوم غد، الأربعاء، تعبيرا عن رفضهم لقانون الاعتقال الإداري".

وأضاف في بيان له، أن "كافة الأقسام في السجن ستقوم بإعادة وجبة الغداء تضامنا مع المعتقلين الإداريين، وذلك في سياق خطة عمل ستشمل كافة السجون، امتدادا لقرار مقاطعة المحاكم الإسرائيلية".

ويواصل الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ32 على التوالي.

ومما يذكر أن الاعتقال الإداري، هو قرار حبس دون محاكمة، لمدة تصل إلى 6 شهور، قابلة للتمديد.

وتعتقل إسرائيل إداريا نحو 500 فلسطيني، من بين نحو 4600 أسيرا في سجونها، وفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني، حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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#الحركة الأسيرة
#سجن عوفر
#نادي الأسير
#الاعتقال الإداري

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