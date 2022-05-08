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الأسير ماهر القواسمة يواجه وضعا صحيا صعبا

تاريخ النشر: 08/05/2022 - 08:50

الأسير ماهر القواسمة يواجه وضعا صحيا صعبا
الأسير ماهر القواسمة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

يعاني الأسير ماهر القواسمة (43 عاما) من الخليل وضعا صحيا صعبا، جراء إصابته بمرض نادر، يتسبب بتآكل في خلايا الجلد، والتي تؤدي إلى تكون حفر في أطرافه.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أنّ "تفاقما طرأ على وضعه الصحي، مؤخرا، بعد ظهور المرض بشكل كبير على ساقيه، جرّاء المماطلة التي تعرض لها، ورغم ما بينته الفحوص الطبية من أن المرض آخذ بالانتشار، إلا أنّ إدارة السجون تكتفي بإعطائه مسكنات، واضطرت قبل أيام لتزويده بأدوية ترتقي لمستوى الأدوية المخدرة بسبب ما يعيشه الأسير من آلام شديدة، تحرمه من النوم".

وحمّل نادي الأسير "إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة القواسمة المعتقل منذ عام 2015، والمحكوم بالسّجن 8 سنوات"، وطالب كافة جهات الاختصاص بـ"التدخل العاجل لمنع تفاقم وضعه الصحيّ والضغط في سبيل توفير العلاج اللازم له".

والأسير القواسمة متزوج وأب لثلاثة من الأبناء، ويقبع اليوم في سجن "النقب الصحراوي".

يشار إلى أن نحو 600 أسير يعانون من أمراض ومشاكل صحية، بينهم 200 حالة مزمنة بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، وجميعهم يواجهون جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء) التي تُشكل أبرز السياسات التنكيلية الممنهجة التي تنفذها إدارة السجون بحقّ الأسرى، وفقا لنادي الأسير الفلسطيني.

بودكاست عرب 48

#الأسرى
#الأسير ماهر القواسمة
#الحركة الأسيرة
#الخليل
#سجون الاحتلال

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