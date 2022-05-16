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بعد شهر من تحرره: وفاة أسير محرر من نابلس بالسرطان

تاريخ النشر: 16/05/2022 - 19:36

بعد شهر من تحرره: وفاة أسير محرر من نابلس بالسرطان
الأسير المحرر الكيلاني
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

توفي الأسير المحرر، إيهاب زيد الكيلاني، من نابلس متأثرا بمضاعفات إصابته بمرض السرطان، مساء اليوم الإثنين، وذلك بعد أقل من شهر من تحرره من سجون الاحتلال.

ونقل على لسان عائلة الأسير المحرر، أن "ابنها زيد استشهد نتيجة سياسة الإهمال الطبي الإسرائيلي المتعمد له، والتي مورست بحقه خلال تواجده في سجون الاحتلال مؤخرا".

وتحرر الكيلاني من سجون الاحتلال في منتصف شهر رمضان، وهو حامل لمرض السرطان الذي تفشى في كامل جسده، ليجد نفسه حبيس المشفى وأوجاع جسده.

وجاء في التفاصيل، أن حالة الكيلاني الصحية تدهورت بشكل كبير في الأيام الأخيرة، وبدأت تظهر على جسده حبوب تشبه الجدري، حيث أحيل إلى المستشفى وتبين أنه مصاب بالسرطان من الدرجة الرابعة.

ومما يذكر أن الكيلاني اعتقل 7 مرات منذ العام 2007، فيما أمضى في سجون الاحتلال نحو 4 سنوات ونصف معظمها في الاعتقال الإداري.

وفي سياق متصل، حملّ نادي الأسير الفلسطيني الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير المحرر الكيلاني.

وقال نادي الأسير في بيان له، إن "الكيلاني استشهد جراء جريمة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال"، موضحا أن "استشهاده كان بعد شهر من الإفراج عنه من السجون".

وأشار إلى أن "الأطباء اكتشفوا إصابة الكيلاني بالسرطان بعد الإفراج عنه، وكان المرض قد وصل إلى مراحله الأخيرة".

بودكاست عرب 48

#إيهاب الكيلاني
#مرض السرطان
#الحركة الأسيرة
#نادي الأسير
#الاحتلال
#الإهمال الطبي

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