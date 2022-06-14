40 من عائلات أسرى غزة يزورون 24 من أبنائهم بسجن نفحة

توجه صباح اليوم الثلاثاء، 40 مواطنا من ذوي أسرى قطاع غزة لزيارة 24 من أبنائهم في سجن نفحة، وذلك عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، بحسب ما أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ووفقا للبيان، فقد سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لدفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية.

وما زالت سلطات الاحتلال تمنع أهالي أسرى حركة حماس من زيارة أبنائهم في السجون منذ سنوات؛ للضغط على الحركة في ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى كتائب القسام.

وتتزامن زيارة أهالي الأسرى لأبنائهم في السجون مع اعتصام دائم يقيمه الأهالي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة، أمام مقرات الصليب الأحمر للتضامن مع أبنائهم، وللمطالبة بالإفراج عنهم.

ويقع سجن نفحة في صحراء النقب، ويعد من أشد السجون الإسرائيلية قسوة، وهو معزول عن بقية السجون الأخرى، ويضم نحو 800 أسير فلسطيني.

ويقبع في سجون الاحتلال نحو خمسة آلاف فلسطيني في ظروف صعبة، بينهم نحو 300 من غزة، فيما استشهد نحو 228 أسيرا نتيجة سياسة الإهمال الطبي داخل السجون.