الاحتلال يهدم منزلا بأريحا ودعوات للتصدي للبؤر الاستيطانية

هدمت جرافات سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، منزل المواطن علي الكرشان في محيط مخيم عقبة جبر قضاء أريحا، فيما عممت دعوات فلسطينية للتصدي لمخططات إقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر يصاحبها جرافة على الأقل، وبدأت بعملية هدم المنزل حتى سوته بالأرض وشردت ساكنيه بذريعة عدم الترخيص.

إلى ذلك، دعا مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إلى التصدي لمخططات ودعوات من قبل حركات استيطانية، لإقامة بؤر جديدة في أراضي الضفة.

وقال دغلس إن "حركات استيطانية تدعو إلى توسيع دائرة الاستيطان جديدة في أراضي الضفة الغربية والنقب والجليل، والمباشرة يوم غد الأربعاء، لإقامة نحو 20 بؤرة استيطانية".

وحذر من الاستيلاء على المزيد من الأراضي واستهداف مواقع أخرى في أراضي الضفة؛ بهدف تنفيذ مخطط استيطاني يقطع أوصال الضفة، ويربط المستوطنات ببعضها.

ودعت حركة "نحلاه" الاستيطانية، التي أقامت البؤرة الاستيطانية العشوائية "إفياتار"، إلى إقامة 10 بؤر استيطانية عشوائية جديدة بالضفة.

وساهمت "نحالاه" في إقامة حوالي 50 بؤرة استيطانية في الضفة، علما أن عملية إقامة البؤرة الاستيطانية تبعد الفلسطينيين عن الأرض وتساهم في صرف الأنظار عن المستوطنات وتوسعها.

ويسعى مستوطنو "شبيبة التلال" إلى إقامة أكبر قدر من البؤر الاستيطانية الرعوية، بهدف توسيع الأراضي التي يسيطرون عليها، وخنق حياة الفلسطينيين البدوية ورعيهم للأغنام.

ويتوزع نحو 700 ألف مستوطن في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة.