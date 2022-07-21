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اعتقال الأسير السابق عبد الباسط معطان من برقة

تاريخ النشر: 21/07/2022 - 13:36

اعتقال الأسير السابق عبد الباسط معطان من برقة
عبد الباسط معطان
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الأسير السابق عبد الباسط معطان (48 عاما)، من ثرية برقة بالقرب من مدينة رام الله، بعد اقتحام منزله فجرا، وذلك بعد ثلاثة أشهر من الإفراج عنه حيث كان معتقلا إداريا.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن "الأسير معطان مُصاب بسرطان القولون، وهو في حالة صحية تحتاج لرعاية حثيثة، إذ خضع لعدة عمليات جراحية قبل اعتقاله السابق، جرى خلالها استئصال جزء من القولون، وتبين لاحقا أن الخلايا السرطانية لم تنته، وهناك احتمالية لانتشار المرض".

وحمّل نادي الأسير، مجددا، سلطات الاحتلال "كامل المسؤولية عن مصير وحياة المعتقل معطان، وكافة المعتقلين المرضى، خاصّة مع التصاعد الراهن في أعداد الحالات المرضية بين صفوف المعتقلين وتسجيل عدد من الحالات المصابة بأورام."

يذكر أن معطان أسير سابق أمضى نحو 9 أعوام في سجون الاحتلال، غالبيتها رهن الاعتقال الإداري، وهو متزوج وأب لأربعة من الأبناء.

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#الأسرى
#برقة
#الضفة
#رام الله
#عبد الباسط معطان

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