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الأسير خليل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام

تاريخ النشر: 10/08/2022 - 09:46

الأسير خليل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام
يواصل الإضراب لليوم الـ150 (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يواصل المعتقل خليل عواودة إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري، ويرفض الاحتلال حتى اليوم الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري.

يأتي ذلك، فيما قررت سلطات الاحتلال تحويل عواودة للفحص الطبي، وذلك وسط ظروف صحية خطيرة يعاني منها. على أن تعقد له جلسة محاكمة جديدة يوم الخميس المقبل.

كما يأتي ذلك، فيما أكدت مصادر فلسطينية ومصرية، أن وفدا أمنيا مصريا يتابع لدى تل أبيب قضية الأسير عواودة.

ويتابع الوفد المصري تنفيذ شروط اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، وخاصة فيما يتعلق بنقل الأسير عواودة إلى مستشفى مدني عام لتلقي العلاج فيه، تمهيدا لإعلان فك إضرابه عن الطعام.

وتعمل مصر على أن يتم لاحقا بعد تحسن صحة عواودة وتلقيه العلاج، أن يتم إطلاق سراحه إلى منزله في بلدة إذنا بالخليل.

ويدخل عواودة (40 عاما)، يومه الـ150 في الإضراب، حيث كان أضرب لمدة 111 يوما، وعلق إضرابه أسبوعا فقط وعاد للإضراب بعد تنصل إدارة السجن في إيجاد حل لقضيته وتجديد الاعتقال الإداري له لمدة 4 أشهر، وهو التجديد الثاني له.

وأعلن العشرات من الأسرى دخولهم في إضراب تضامنا مع الأسير عواودة.

وأكد نادي الأسير في بيان له، أن الأسير عواودة يواجه الموت، في ظل ظروف صحية صعبة تتفاقم مع مرور الوقت.

وكان الأسير رائد ريان قد أعلن تعليق إضرابه بعد التوصل لاتفاق يقضي بعدم تجديد الاعتقال الإداري له، وذلك بعد 113 يوما من الإضراب.

بودكاست عرب 48

#الحركة الأسيرة
#نادي الأسير
#خليل عواودة
#الجهاد الإسلامي
#الاعتقال الإداري
#وقف إطلاق النار

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