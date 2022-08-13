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إدارة سجون الاحتلال تحوّل الأسير أحمد مناصرة إلى العزل في "هشيكما"

تاريخ النشر: 13/08/2022 - 19:07

إدارة سجون الاحتلال تحوّل الأسير أحمد مناصرة إلى العزل في "هشيكما"
الاسير أحمد مناصرة (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

قال نادي الأسير، اليوم السبت، إن "إدارة معتقلات الاحتلال حوّلت المعتقل أحمد مناصرة من معتقل ‘إيشل‘ في بئر السبع إلى قسم العزل في معتقل ‘هشيكما‘ في عسقلان".

وأفاد النادي نقلا عن المحامي خالد زبارقة من طاقم الدفاع عن المعتقل مناصرة أن "المحكمة المركزية في بئر السبع ستعقد يوم الثلاثاء المقبل 16 آب/ أغسطس الجاري الساعة التاسعة صباحًا، جلسة للمعتقل مناصرة حول طلب إدارة معتقلات الاحتلال تمديد العزل الانفرادي بحقه".

وأضاف النادي في بيان له أن "طاقم الدفاع قدم استئنافا للمحكمة المركزية في بئر السبع على قرار لجنة تصنيف الملف كملف ‘إرهاب‘ وعلى قرار رفض لجنة الثلث الإفراج عن مناصرة، مشيرًا إلى أن الطاقم في انتظار تحديد موعد للنظر في الاستئناف".

وأشار النادي إلى أن "36 خبيرًا نفسيًا توجهوا إلى رئيس دولة الاحتلال بطلب بالإفراج عن مناصرة بشكل فوري بسبب تردي حالته الصحية داخل معتقلات الاحتلال"، وفقًا للمحامي زبارقة.

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#سجون الاحتلال
#الأسير أحمد مناصرة

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