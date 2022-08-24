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أربعة معتقلين يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

تاريخ النشر: 24/08/2022 - 16:02

أربعة معتقلين يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال
الاعتصام الاسبوعي لأهالي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في طولكرم (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

يواصل أربعة معتقلين إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال، ثلاثة منهم رفضًا لاعتقالهم الإداري.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، بأن "المعتقل خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا/ الخليل، والمضرب عن الطعام منذ نحو ستة شهور، والذي يواجه وضعًا صحيًا حرجًا واحتمالية 'الوفاة المفاجئة'، حيث يقبع في مستشفى 'أساف هروفيه' الإسرائيليّ، وكان الاحتلال قد أصدر مؤخرًا قرارًا 'بتجميد' اعتقاله الإداريّ، والذي لا يعني إنهاء اعتقاله، بل هو قرار جديد بإعدامه، وحتى اللحظة يرفض الاحتلال السماح لعائلته بزيارته".

وأكد أنه "بالإضافة إلى المعتقلين الشقيقين أحمد وعدال موسى من بلدة الخضر/ بيت لحم، المضربين عن الطعام منذ 18 يومًا، حيث يقبع المعتقل أحمد (44 عامًا)، والذي يواجه تدهورًا في وضعه الصحي في سجن 'الرملة' وشقيقه عدال (41 عامًا)، في زنازين سجن "عوفر"، علمًا أنهما شرعا بالإضراب منذ تاريخ اعتقالهما في السابع من آب الجاري، وهما معتقلان سابقان. وستُعقد للمعتقل أحمد موسى، اليوم، جلسة استئناف على قرار تثبيت أمر اعتقاله الإداريّ".

وختم النادي بالقول إن "المعتقل عماد أبو الهيجاء (34 عاما) من جنين، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الرابع بحسب عائلته، مطالبًا بأن يجتمع مع والده الأسير القائد جمال أبو الهيجاء، المحكوم بالسّجن مدى الحياة، إضافة إلى شقيقيه المعتقلين إداريًا وهما عاصم وعبد السلام، حيث ترفض إدارة السجون أن يلتقوا بوالدهم المعتقل منذ العام 2002".

يذكر أن عماد أبو الهيجاء معتقل منذ الأول من آذار/ مارس 2021، وقد حوّله الاحتلال إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، ويقبع اليوم في زنازين سجن "مجيدو".

بودكاست عرب 48

#الحركة الأسيرة
#خليل عواودة
#أحمد وعدال موسى
#عماد أبو الهيجاء
#إضراب عن الطعام

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