  2. فلسطينيات
  3. الحركة الأسيرة

الأسرى يرجعون وجبات الطعام ويرفضون الخروج لـ"الفحص الأمني"

تاريخ النشر: 24/08/2022 - 08:33

الأسرى يرجعون وجبات الطعام ويرفضون الخروج لـ"الفحص الأمني"
دعوات للنفير يوم الجمعة إسنادا للأسرى (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أعاد نحو 5 آلاف أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، وجبات الطعام وامتنعوا عن الخروج من الزنازين وغرف الاعتقال من أجل إجراء ما يسمى "الفحص الأمني"، وذلك استنادا إلى ما قررته لجنة الطوارئ العليا للأسرى، التي شكلت باسم الفصائل كافة.

ولفت نادي الأسير في بيان له، إلى أن يومي الإثنين، والأربعاء، من كل أسبوع، ستكون أيام مركزية لتنفيذ الخطوات النضالية التمهيدية، على أن تنتهي مطلع أيلول/سبتمبر المقبل، بإضراب مفتوح عن الطعام تشارك فيه كافة الفصائل في السجون.

وأوضح نادي الأسير أن خطوة الإضراب ستكون مرهونة بموقف إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، إن ما استمرت بقرارها بفرض جملة إجراءات التضييق على الأسرى أم لا.

4 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

يواصل 4 أسرى في سجون الاحتلال، إضرابهم المفتوح عن الطعام، مطالبين بعدة مطالبات منها وقف الاعتقال الإداري.

ويضرب خليل عواودة رفضا لاعتقاله الإداريّ، حيث يرفض الاحتلال حتى اليوم الاستجابة لمطلبه بالإفراج عنه رغم قرار بتجميد اعتقاله صدر الجمعة.

ودخل عواودة (40 عامًا) من سكان بلدة إذنا قضاء الخليل، يومه ال 164 في الإضراب، حيث كان أضرب لمدة 111 يومًا، وعلق إضرابه أسبوعًا فقط وعاد للإضراب بعد تنصل إدارة السجن في إيجاد حل لقضيته وتجديد الاعتقال الإداري له لمدة 4 أشهر، وهو التجديد الثاني له.

كما يواصل الشقيقان المعتقلان أحمد وعدال حسين موسى من بلدة الخضر قضاء بيت لحم، إضرابهما عن الطعام منذ 18 يومًا، وذلك من تاريخ اعتقالهما في 7 آب/أغسطس 2022، رفضا لاعتقالهما الإداري، حيث يقبعان في زنازين سجن "عوفر"، وقد أصدر الاحتلال بحق أحمد أمر اعتقال إداريّ لمدة أربعة أشهر، وبحقّ عدال لمدة 3.

وإلى جانبهم يواصل المعتقل عماد أبو الهيجاء من جنين، إضرابه عن الطعام بحسب عائلته، قبل 4 أيام مطالبًا بأن يجتمع مع والده الأسير القائد جمال أبو الهيجاء، المحكوم بالسجن مدى الحياة، إضافة إلى شقيقيه المعتقلين إداريا وهما عاصم وعبد السلام، حيث ترفض إدارة السجون أن يلتقوا بوالدهم المعتقل منذ عام 2002.

يذكر أن عماد معتقل منذ الأول من آذار العام الجاري، وقد حوله الاحتلال إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، ويقبع في زنازين سجن "مجدو".

بودكاست عرب 48

#الحركة الأسيرة
#سجون الاحتلال
#الاعتقال الإداري
#إضراب عن الطعام
#خليل عواودة

حوارات

روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس
روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس

2022-08-20

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات في جنين
مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات في جنين

2022-08-24

السعودية تطلق سراح الشاعر الفلسطينيّ أشرف فيّاض
السعودية تطلق سراح الشاعر الفلسطينيّ أشرف فيّاض

2022-08-23

إردوغان خلال لقاء عبّاس: لا نقبل أي تغيير بوضع القدس والأقصى
إردوغان خلال لقاء عبّاس: لا نقبل أي تغيير بوضع القدس والأقصى

2022-08-23

الأكثر قراءة

وفاة فؤاد عوف متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار بجديدة المكر

وفاة فؤاد عوف متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار بجديدة المكر

2022-08-23
شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

2022-08-23
الضحية الرابعة خلال أيام: مصرع عامل من عزون

الضحية الرابعة خلال أيام: مصرع عامل من عزون

2022-08-23
الإمارات: رفض استئناف فداء كيوان على حكم بحبسها المؤبد

الإمارات: رفض استئناف فداء كيوان على حكم بحبسها المؤبد

2022-08-23
حالة الطقس: حار نهارا ومعتدل ليلا

حالة الطقس: حار نهارا ومعتدل ليلا

2022-08-23