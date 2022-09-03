الاحتلال ينقل المعتقلة دينا جرادات إلى المستشفى

نقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، السبت، المعتقلة دينا جرادات إلى المستشفى؛ حسب ما أورد نادي الأسير في بيان له.

وجاء في البيان، أن "إدارة معتقلات الاحتلال نقلت المعتقلة دينا جرادات من معتقل ’الدامون’ إلى مستشفى ’رمبام’ الإسرائيلي، حيث أنها تعاني من مرض الاستسقاء الدماغي، وهي بحاجة كل فترة إلى سحب السوائل المتراكمة في الدماغ".

وقال نادي الأسير، إن "سلطات الاحتلال لم توفر العلاج للمعتقلة جرادات طوال فترة التحقيق التي استمرت 15 يوما في معتقل ’الجلمة’ رغم المطالبات المتكررة، وذلك قبل نقلها إلى معتقل ’الدامون’".

وأشار إلى أن المعتقلة جرادات من مدينة جنين، ويعتقلها الاحتلال منذ 7 آب/أغسطس الماضي، وهي طالبة إعلام في جامعة القدس المفتوحة.