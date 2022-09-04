الاحتلال يواصل فرض العزل المضاعف على أسرى "الجهاد"

تواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فرض العزل المضاعف على أكثر من 400 أسير من أسرى حركة الجهاد الإسلامي، بحسب ما أفاد نادي الأسير.

ووفقا لبيان صادر عن نادي الأسير، فإن الاحتلال يواصل فرض العزل في مختلف السجون منذ 11 يوما، وذلك عبر إغلاق غرفهم، ومنعهم من الخروج إلى "الفورة".

وأوضحت مؤسسة "مهجة القدس" أن إدارة سجون الاحتلال تواصل إغلاق جميع غرف أسرى الجهاد في سجن "رامون"، منعا لتنفيذ خطوات احتجاجية.

التنكيل بزكريا الزبيدي

إلى ذلك، أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، معتز شقيرات، بعد زيارته لسجن "رامون"، بأن الأسير المعزول زكريا الزبيدي (45 عاما) ما زال يعاني من ظروف العزل القاسية، بهدف تضييق الخناق عليه وثنيه عن المطالبة بأدنى حقوقه.

وقال المحامي شقيرات إنه "تتعمد إدارة السجن تكبيل يديه إلى الخلف، مما يسبب له أوجاع كبيرة خصوصا بوجود إصابة سابقه لديه، بالإضافة إلى وجود بقايا شظايا بقدمي الأسير وعند التفتيش بالماكنة تقوم بالتزمير، فيتم تفتيشه تفتيشا عاريا بشكل عنيف ومذل".

وقال الزبيدي عبر المحامي إنه "قبل أيام قليلة قامت وحدة المتسادا بالدخول إلى الزنزانة في ساعات الصباح الباكر، وكنت نائما فوضعوا السلاح على رأسي وخلال النهوض ارتطمت قدمي بأحد أفراد الوحدة، فقاموا بالاعتداء علي بوحشية وصادروا كافة أغراضي بحجة التفتيش".

معتقلان شقيقان يواصلان إضرابهما عن الطعام

يواصل معتقلان شقيقان في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهما المفتوح عن الطعام، احتجاجا على اعتقالهما الإداري.

والشقيقان المعتقلان هما أحمد وعدال حسين موسى من بلدة الخضر قضاء بيت لحم، حيث يضربان عن الطعام منذ 29 يومًا، وذلك من تاريخ اعتقالهما في 7 آب/ أغسطس الماضي، رفضًا لاعتقالهما الإداريّ.

وأصدر الاحتلال بحق أحمد موسى أمر اعتقال إداريّ لمدة أربعة أشهر، وبحق عدال لمدة 3 أشهر.