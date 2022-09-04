  2. فلسطينيات
  3. الحركة الأسيرة

الاحتلال يواصل فرض العزل المضاعف على أسرى "الجهاد"

تاريخ النشر: 04/09/2022 - 12:17

الاحتلال يواصل فرض العزل المضاعف على أسرى "الجهاد"
حراك بالضفة إسنادا للأسرى (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

تواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فرض العزل المضاعف على أكثر من 400 أسير من أسرى حركة الجهاد الإسلامي، بحسب ما أفاد نادي الأسير.

ووفقا لبيان صادر عن نادي الأسير، فإن الاحتلال يواصل فرض العزل في مختلف السجون منذ 11 يوما، وذلك عبر إغلاق غرفهم، ومنعهم من الخروج إلى "الفورة".

وأوضحت مؤسسة "مهجة القدس" أن إدارة سجون الاحتلال تواصل إغلاق جميع غرف أسرى الجهاد في سجن "رامون"، منعا لتنفيذ خطوات احتجاجية.

التنكيل بزكريا الزبيدي

إلى ذلك، أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، معتز شقيرات، بعد زيارته لسجن "رامون"، بأن الأسير المعزول زكريا الزبيدي (45 عاما) ما زال يعاني من ظروف العزل القاسية، بهدف تضييق الخناق عليه وثنيه عن المطالبة بأدنى حقوقه.

وقال المحامي شقيرات إنه "تتعمد إدارة السجن تكبيل يديه إلى الخلف، مما يسبب له أوجاع كبيرة خصوصا بوجود إصابة سابقه لديه، بالإضافة إلى وجود بقايا شظايا بقدمي الأسير وعند التفتيش بالماكنة تقوم بالتزمير، فيتم تفتيشه تفتيشا عاريا بشكل عنيف ومذل".

وقال الزبيدي عبر المحامي إنه "قبل أيام قليلة قامت وحدة المتسادا بالدخول إلى الزنزانة في ساعات الصباح الباكر، وكنت نائما فوضعوا السلاح على رأسي وخلال النهوض ارتطمت قدمي بأحد أفراد الوحدة، فقاموا بالاعتداء علي بوحشية وصادروا كافة أغراضي بحجة التفتيش".

معتقلان شقيقان يواصلان إضرابهما عن الطعام

يواصل معتقلان شقيقان في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهما المفتوح عن الطعام، احتجاجا على اعتقالهما الإداري.

والشقيقان المعتقلان هما أحمد وعدال حسين موسى من بلدة الخضر قضاء بيت لحم، حيث يضربان عن الطعام منذ 29 يومًا، وذلك من تاريخ اعتقالهما في 7 آب/ أغسطس الماضي، رفضًا لاعتقالهما الإداريّ.

وأصدر الاحتلال بحق أحمد موسى أمر اعتقال إداريّ لمدة أربعة أشهر، وبحق عدال لمدة 3 أشهر.

بودكاست عرب 48

#الحركة الأسيرة
#سجون الاحتلال
#عزل
#الاعتقال الإداري
#الإضراب عن الطعام
#الجهاد الإسلامي

حوارات

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟
حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟

2022-08-27

روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس
روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس

2022-08-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أمن السلطة يعتقل "مطلوبين" وصحافيا في جنين
أمن السلطة يعتقل "مطلوبين" وصحافيا في جنين

2022-09-04

اقتحامات واعتقالات في الضفة
اقتحامات واعتقالات في الضفة

2022-09-04

غزة: تنفيذ الإعدام لمتخابرين مع الاحتلال و3 مدانين بالقتل
غزة: تنفيذ الإعدام لمتخابرين مع الاحتلال و3 مدانين بالقتل

2022-09-04

الأكثر قراءة

الاحتلال يفرض قيودا جديدة لدخول الضفة الغربية

الاحتلال يفرض قيودا جديدة لدخول الضفة الغربية

2022-09-03
استشهاد الأسير موسى أبو محاميد نتيجة الإهمال الطبي

استشهاد الأسير موسى أبو محاميد نتيجة الإهمال الطبي

2022-09-03
حالة الطقس: حار نهارا ومنعش ليلا

حالة الطقس: حار نهارا ومنعش ليلا

2022-09-03
برفقة مدمرة أميركية: سفينة حربية تركية تصل حيفا

برفقة مدمرة أميركية: سفينة حربية تركية تصل حيفا

2022-09-03

"جيمس ويب" يلتقط أول صورة لكوكب خارج المجموعة الشمسية

2022-09-03