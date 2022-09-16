30 أسيرا يعلنون الإضراب عن الطعام في 25 أيلول

يباشر 30 معتقلًا إداريًّا من أسرى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" نضالهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إذ يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في الأسابيع المقبلة.

وأعلنت "منظمة"، وهي فرع الأسرى التابع لـ"الجبهة الشعبيّة"، أمس الخميس، أنّ "الإضراب سيتم في الخامس والعشرين من أيلول/ سبتمبر الحالي؛ احتجاجا على اعتقالهم الإداري، وتمديد مدة أحكامهم المتكررة، وظروف اعتقالهم غير الملائمة".

وأضافت أنَّ "الإضراب سيحمل شعار (قرارنا حرية.. إضرابنا حرية)، وسيكون معركة مؤلمة وقاسية وصعبة؛ لاستعادة حياتنا ولحظاتنا التي يختطفها وحش الاحتلال، ومقصلة الاعتقال الإداري".

وأكدت "منظمة"، في بيانٍ صحفي أنه "أمضى الأسرى الثلاثون ما يقارب 200 عام من الاعتقال الإداري"، مشيرة إلى أن "مائتا عام من الأسر دون تهمة أو محاكمة، وضمن رغبة ضباط مخابرات الاحتلال، ورغباتهم الفاشية التي لا ترتوي من عذابات الفلسطينيين".

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4550، وذلك حتّى نهاية تموز/ يوليو الماضي، بينهم 27 امرأة، و175 طفلا، ونحو 670 معتقلا إداريًّا.

وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصّادرة في الشهر ذاته نحو 191 أمرا، بينها 65 أمرا جديدا، و126 أمر تمديد.