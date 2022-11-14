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عزل الأسير المضرب عن الطعام سامر العيساوي بـ"ريمون"

تاريخ النشر: 14/11/2022 - 11:19

عزل الأسير المضرب عن الطعام سامر العيساوي بـ"ريمون"
الأسير سامر العيساوي (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي الأسير المقدسي المضرب عن الطعام سامر العيساوي إلى زنازين سجن "ريمون"، بحسب بيان هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين.

ووفقا للهيئة، فإن قوات الاحتلال نقلت قبل يومين الأسير العيساوي إلى العزل الانفرادي تعسفيا، بعد رفضه فك إضرابه عن الطعام المتواصل لليوم الـ15 على التوالي، تضامنا مع ذوي الشهداء المحتجزة جثثهم لدى الاحتلال.

وأصيب الأسير العيساوي جراء الاعتداء الوحشي الذي تعرض له قبل يومين من قبل وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، خلال اقتحام قسم 25 في معتقل النقب.

واعتقل العيساوي عام 2003 وحكم عليه بالسجن 30 عاما، قبل أن يفرج عنه عام 2011 في إطار صفقة تبادل، إلا أنه أعيد اعتقاله في يوليو/تموز 2012.

وبعد اعتقاله عام 2012، بدأ العيساوي إضرابا عن الطعام لمدة 9 أشهر، وهو بذلك يكون صاحب أطول إضراب عن الطعام، لينتزع بعد ذلك حريته في كانون الأول/ديسمبر 2013، ليعاود الاحتلال اعتقاله في حزيران/يونيو 2014.

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#سجون الاحتلال
#عزل
#جثامين الشهداء
#إضراب عن الطعام
#سامر العيساوي
#الحركة الأسيرة

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