29 أسيرة في سجون الاحتلال: الأسيرتان دينا جرادات وياسمين جابر تنالان الحرية

نالت الأسيرة دينا نايف جرادات (23 عاما) الحرية مساء اليوم، الجمعة، بعدما أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عنها.

وقال مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، إن "الاحتلال أفرج عن الأسيرة جرادات على حاجز الجلمة شمال جنين، بعد اعتقال دام 4 شهور ونصف، حيث كانت تقبع في سجن الدامون".

وأشار إلى أن الأسيرة جرادات تعاني من مرض نادر يسمى "الاستسقاء الدماغي"، وهي بحاجة كل فترة إلى سحب السوائل المتراكمة في الدماغ، حيث جرى نقلها عدة مرات لمشافي الاحتلال أثناء فترة اعتقالها.

ونقلت عائلة الأسيرة المحررة ابنتها إلى المستشفى، بعد ساعة من الإفراج عنها من سجون الاحتلال، وذلك بسبب تردي حالتها الصحية ومعاناتها من الإعياء نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرضت له داخل السجون.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت جرادات يوم 7 آب/أغسطس الماضي، وهي طالبة إعلام في جامعة القدس المفتوحة.

نادي الأسير: 29 أسيرة بينهن طفلتان في سجون الاحتلال

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، الجمعة، بأن 29 أسيرة ما زلن يقبعن في معتقل "الدامون"، من بينهن الطفلتين نفوذ حماد وزمزم القواسمة.

وأفرجت سلطات الاحتلال اليوم عن الأسيرتين ياسمين جابر من القدس المحتلة، ودينا جرادات من جنين، بعد انتهاء مدة محكوميتهما.

وذكر نادي الأسير، أن الأسيرة جابر أمضت 30 شهرًا، فيما أمضت الأسيرة جرادات أربعة شهور ونصف في معتقلات الاحتلال.

وقال نادي الأسير، إن "أقدم الأسيرات في معتقلات الاحتلال اليوم هي الأسيرة ميسون موسى المعتقلة منذ عام 2015، ومحكومة بالسجن لمدة 15 عاما، في حين أعلى الأحكام صدرت بحق الأسيرتين شروق دويات وشاتيلا عياد، المحكومتين بالسجن 16 عاما".

وأشار إلى أن غالبية الأسيرات المحكومات بأحكام عالية هن من القدس المحتلة.

وأوضح أنه "من بين الأسيرات، الأسيرتان شروق البدن ورغد الغني، المعتقلتين إداريا. كما أن 6 أسيرات اعتقلن وهن جريحات، ومن أصعب الحالات بينهن الأسيرة إسراء جعابيص التي تعاني من تشوهات حادة بعد تعرضها لحروق خطيرة أصابت 60% من جسدها، من جراء إطلاق جنود الاحتلال النار على مركبتها عام 2015، والذي تسبب بانفجار أسطوانة غاز داخل مركبتها".

ولفت نادي الأسير إلى أنه من بين الأسيرات 6 أمهات.