نقل 70 أسيرا بينهم مروان البرغوثي إلى العزل المشدد في "نفحة"

نقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، 70 أسيرا فلسطينيا بينهم القيادي مروان البرغوثي، إلى قسم العزل المشدد في سجن "نفحة"، بحسب ما أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم، الإثنين.

وقال الشيخ، الذي يرأس الهيئة العامة للشؤون المدنية، وهي جهة التواصل الرسمية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية، في تغريدة على تويتر: "نقل الأسير القائد مروان البرغوثي و70 أسيرا آخر من زنازين معتقل هداريم (شمال) للعزل المشدد بمعتقل نفحه الصحراوي (جنوب)".

وأضاف أن النقل يأتي "في إطار حملة منظمة ضد الأسرى يشنها وزير ما يسمى بـ‘الأمن القومي‘ (إيتمار) بن غفير، حيث سبق وأعلن عن نيته اتخاذ إجراءات مشددة ضد الأسرى الفلسطينيين".

من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن إدارة سجون الاحتلال "نقلت صباح اليوم (الإثنين) 40 أسيرا إلى الأقسام الجديدة في سجن نفحة، علمًا بأن يوم أمس تم نقل المجموعة الأولى وعددهم 40 أسيرًا".

والبرغوثي عضو في اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومعتقل منذ 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهمة "المسؤولية عن عمليات، نفذتها مجموعات مسلحة، محسوبة على حركة فتح، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين".

ويوم الجمعة الماضي، أعلن بن غفير في تغريدة عبر "تويتر"، أنه ماض في مخططه باتجاه تبني قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى المتهمين بقتل أو محاولة قتل إسرائيليين.

وهدد بن غفير، بعزمه تشديد ظروف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكرر مزاعمهم بأن الأسرى يحصلون على حقوقا زائدة، بحسب بيان صادر عن مكتبه يوم الجمعة الماضي.

وأضاف: "زرت سجن نفحة أمس (الخميس) بعد بناء زنازين جديدة، للتأكد من أن الذين قتلوا اليهود لن يحصلوا على ظروف أفضل من تلك الموجودة".

واستعرض ضباط السجن أمام بن غفير الظروف الجديد في الزنازين، حيث يتواجد في الزنزانة الواحدة ستة أسرى وينامون في ثلاثة أسرّة كل واحد منها من طابقين. وأضافوا أن أرضية الزنازين مبطنة وأنه يوجد علم إسرائيل عند مدخل كل زنزانة، بهدف استفزاز الأسرى وحسب.

وقرر بن غفير إلغاء الخطة التي كانت معتمدة وسمح بموجبها بزيارات أعضاء الكنيست للأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية، على أن تقلص مثل هذا الزيارات.

وشرعت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس، الأحد، في تنقلات انتقامية للأسرى، وذلك عبر نقل أسرى قسم 3 في سجن "هداريم" إلى سجن "نفحة".

ويبعد سجن نفحة الصحراوي 100 كيلومتر عن مدينة بئر السبع، و200 كيلومتر عن مدينة القدس، ويعد من أشد السجون الإسرائيلية تحصينا.