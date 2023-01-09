عرب ٤٨ يتجدد
  2. فلسطينيات
  3. الحركة الأسيرة

نقل 70 أسيرا بينهم مروان البرغوثي إلى العزل المشدد في "نفحة"

تاريخ النشر: 09/01/2023 - 17:56

نقل 70 أسيرا بينهم مروان البرغوثي إلى العزل المشدد في "نفحة"
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

نقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، 70 أسيرا فلسطينيا بينهم القيادي مروان البرغوثي، إلى قسم العزل المشدد في سجن "نفحة"، بحسب ما أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم، الإثنين.

وقال الشيخ، الذي يرأس الهيئة العامة للشؤون المدنية، وهي جهة التواصل الرسمية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية، في تغريدة على تويتر: "نقل الأسير القائد مروان البرغوثي و70 أسيرا آخر من زنازين معتقل هداريم (شمال) للعزل المشدد بمعتقل نفحه الصحراوي (جنوب)".

وأضاف أن النقل يأتي "في إطار حملة منظمة ضد الأسرى يشنها وزير ما يسمى بـ‘الأمن القومي‘ (إيتمار) بن غفير، حيث سبق وأعلن عن نيته اتخاذ إجراءات مشددة ضد الأسرى الفلسطينيين".

من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن إدارة سجون الاحتلال "نقلت صباح اليوم (الإثنين) 40 أسيرا إلى الأقسام الجديدة في سجن نفحة، علمًا بأن يوم أمس تم نقل المجموعة الأولى وعددهم 40 أسيرًا".

والبرغوثي عضو في اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومعتقل منذ 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهمة "المسؤولية عن عمليات، نفذتها مجموعات مسلحة، محسوبة على حركة فتح، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين".

بن غفير يهدد من سجن نفحة بتشديد ظروف الأسرى الفلسطينيين
نادي الأسير: "على بن غفير، الذي بث الليلة الماضية التهديدات في سجن نفحة أنّ يسأل من سبقوه من وزراء، ولوحوا على مدار عقود في فرض أقصى أنواع الإجراءات بحقّ الأسرى، كيف كان مصير إجراءاتهم"

ويوم الجمعة الماضي، أعلن بن غفير في تغريدة عبر "تويتر"، أنه ماض في مخططه باتجاه تبني قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى المتهمين بقتل أو محاولة قتل إسرائيليين.

وهدد بن غفير، بعزمه تشديد ظروف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكرر مزاعمهم بأن الأسرى يحصلون على حقوقا زائدة، بحسب بيان صادر عن مكتبه يوم الجمعة الماضي.

وأضاف: "زرت سجن نفحة أمس (الخميس) بعد بناء زنازين جديدة، للتأكد من أن الذين قتلوا اليهود لن يحصلوا على ظروف أفضل من تلك الموجودة".

واستعرض ضباط السجن أمام بن غفير الظروف الجديد في الزنازين، حيث يتواجد في الزنزانة الواحدة ستة أسرى وينامون في ثلاثة أسرّة كل واحد منها من طابقين. وأضافوا أن أرضية الزنازين مبطنة وأنه يوجد علم إسرائيل عند مدخل كل زنزانة، بهدف استفزاز الأسرى وحسب.

وقرر بن غفير إلغاء الخطة التي كانت معتمدة وسمح بموجبها بزيارات أعضاء الكنيست للأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية، على أن تقلص مثل هذا الزيارات.

وشرعت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس، الأحد، في تنقلات انتقامية للأسرى، وذلك عبر نقل أسرى قسم 3 في سجن "هداريم" إلى سجن "نفحة".

ويبعد سجن نفحة الصحراوي 100 كيلومتر عن مدينة بئر السبع، و200 كيلومتر عن مدينة القدس، ويعد من أشد السجون الإسرائيلية تحصينا.

بودكاست عرب 48

#بن غفير
#مروان الرغوثي
#الاحتلال الإسرائيلي
#الحركة الأسيرة

حوارات

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

غزة: مسعفون يحتجون قرب السياج الحدودي على منع الاحتلال إدخال معدات طبية
غزة: مسعفون يحتجون قرب السياج الحدودي على منع الاحتلال إدخال معدات طبية

2023-01-09

اشتية ردا على عقوبات الاحتلال: لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال
اشتية ردا على عقوبات الاحتلال: لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال

2023-01-09

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 5 مقدسيين
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 5 مقدسيين

2023-01-09

الأكثر قراءة

إدارة مستشفى هداسا تتراجع عن ادعاءاتها لفصل الطبيب أحمد محاجنة

إدارة مستشفى هداسا تتراجع عن ادعاءاتها لفصل الطبيب أحمد محاجنة

2023-01-08
المحكمة تستمع لشهادات في مقتل يهودي باللد خلال هبة الكرامة

المحكمة تستمع لشهادات في مقتل يهودي باللد خلال هبة الكرامة

2023-01-08
الاحتلال يسحب بطاقة

الاحتلال يسحب بطاقة "VIP" من وزير الخارجية الفلسطيني

2023-01-08
حالة الطقس: أجواء مشمسة وباردة

حالة الطقس: أجواء مشمسة وباردة

2023-01-08
هدم مقهى وكافيتيريا في مجد الكروم

هدم مقهى وكافيتيريا في مجد الكروم

2023-01-08