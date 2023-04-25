وصل إلى الأسير خضر عدنان مرحلة صحيّة بالغة الخطورة، بعد مرور 80 يومًا على إضرابه المفتوح عن الطعام، ويرفض الاحتلال حتّى اليوم الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله، والسّماح لعائلته بزيارته، كما يرفض نقله بشكل دائم لمستشفى مدني.

قال نادي الأسير الفلسطينيّ، اليوم الثلاثاء، إنّ استمرار الاحتلال باعتقال الشيخ خضر عدنان، هو قرار إعدام بحقّه، وذلك بعد مرور 80 يومًا على إضرابه المفتوح عن الطعام، ووصوله إلى مرحلة صحيّة بالغة الخطورة.

وأكّد نادي الأسير، أنّه على الرغم مما وصل إليه الأسير خضر عدنان من حالة صحيّة، فإنّ الاحتلال يرفض حتّى اليوم الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله، وكذلك يرفض الاحتلال السّماح لعائلته بزيارته، كما يرفض نقله بشكل دائم إلى مستشفى مدنيّ، وفي كل مرة يجري نقله إلى المستشفى، يتم إعادته بحجة أنه يرفض أخذ المدعمات، وإجراء الفحوص الطبيّة.

وخلال زيارة أجراها له المحامي، يوم أمس، في سجن الرملة، تم قطع الزيارة بعد أن فقد وعيه، دون معرفة ما جرى معه لاحقًا، حيث أبلغت إدارة السّجن المحامي أنها ستقوم بنقله إلى المستشفى.

يذكر أن جلسة محكمة قد عقدت، أول من أمس، للأسير الشيخ عدنان، وحضرها عبر الفيديو (كونفرنس)، وخلالها فقد وعيه عدة مرات، كما أصيب بتشنجات حادة، ورفضت المحكمة طلب محاميه بالإفراج عنه بكفالة.

يُشار إلى أنّ الأسير عدنان، معتقل منذ الخامس من شباط/ فبراير الماضي، وكان قد أعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله، ولاحقًا وجهت سلطات الاحتلال لائحة اتهام بحقّه، بالمقابل رفض الشيخ عدنان جميع ما ورد في لائحة الاتهام.