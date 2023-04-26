تحذير من خطورة الوضع الصحي للأسيرين عدنان وعمارنة

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، من خطورة الوضع الصحي للأسيرين خضر عدنان ومجد عمارنة، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، بأن الأسير خضر عدنان (44 عاما) من بلدة عرابة/ جنين، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 81 على التوالي، وذلك رفضا لاعتقاله. كما يواصل الأسير مجد عمارنة (51 عاما) من بلدة يعبد/ جنين إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي علما بأنه ضرير ويعاني من عدة مشاكل صحية.

وحذرت الهيئة من خطورة الوضع الصحي الذي وصل إليه الأسير عدنان، والذي يزداد يوما بعد يوم، فهو يعاني من فقدان للوعي والوزن، وهزال شديد، ويتقيأ بشكل متكرر، في حين تتعمد إدارة السجن عدم وضعه بمستشفى مدني، وفي كل مرة يتم نقله للمستشفى يتم إعادته بحجة رفضه تناول المدعمات وإجراء الفحوصات الطبية.

والأسير عدنان، معتقل منذ الخامس من شباط/ فبراير الماضي، وكان أعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله، ولاحقا وجهت سلطات الاحتلال لائحة اتهام بحقه، ورفض عدنان جميع ما ورد فيها، وهذا ليس الاعتقال الأول له حيث تعرض للاعتقال 12 مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال ما يقارب الثماني سنوات، كانت غالبيتها رهن الاعتقال الإداري.

والأسير عمارنة اعتقلته قوات الاحتلال في 21 شباط 2022، وقد صدر بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ، الأمر الأول والثاني مدتهما 6 شهور، فيما صدر بحقّه أمر ثالث في شهر آذار/ مارس المنصرم لمدة أربعة شهور، وبذلك يكون قد أمضى في الاعتقال الحالي 14 شهرًا، علمًا أنّه أسير سابق أمضى نحو تسع سنوات جلّها رهنّ الاعتقال الإداريّ.