تمديد توقيف الطالبة ليان كايد لثمانية 8 أيام إضافية

مددت محكمة إسرائيلية، أمس الخميس، اعتقال طالبة الماجستير في جامعة بير زيت، ليان كايد، لمدة 8 أيام للتحقيق حتى يوم الخميس المقبل، مع العلم أنها ما زالت ممنوعة من لقاء محاميها منذ اعتقالها، يوم 7 حزيران/ يونيو الجاري.

والطالبة ليان كايد منسقة للائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة"، وتُكمل دراساتها العليا في التنمية المجتمعية من جامعة بير زيت.

وأفادت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان بأن "قوات الاحتلال اعتقلت فجر الأربعاء 7/6/2023 طالبة الدراسات العليا في جامعة بير زيت، ليان كايد، وذلك بعد اقتحام منزلها في مدينة رام الله وتفتيشه وتخريب محتوياته. كما قامت القوة المقتحمة بمصادرة أجهزة حاسوب وهاتف من المنزل. جرى نقل ليان للتحقيق في مركز تحقيق عوفر، وصدر بحقها أمر منع من لقاء محاميها. ومددت المحكمة توقيفها للتحقيق لمدة 8 أيام، مع استمرار منعها من لقاء المحامي".

يذكر أن الطالبة ليان كايد أسيرة محررة، اعتقلت في العام 2020 وقضت محكوميتها البالغة 16 شهرا بعد أن قُدمت بحقها لائحة اتهام تتعلق بعملها النقابي والطلابي داخل الجامعة. وتواصل حاليا عملها منسقة للائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة"، وتُكمل دراساتها العليا في التنمية المجتمعية من جامعة بير زيت.