نادي الأسيـر: الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق الفتى جمال براهمة من أريحا

صرح نادي الأسير الفلسطيني أن "المعتقل براهمة من مواليد 2006، اعتُقل في تاريخ الـ27 من نيسان/ أبريل من العام الجاري، وحوّل للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وهو طالب في الثانوية العامة".

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أمر الاعتقال الإداريّ بحق المعتقل الفلتى جمال براهمة من أريحا، للمرة الثانية، ولمدة أربعة أشهر جديدة.

وأوضح نادي الأسير أنّ "المعتقل براهمة من مواليد 2006، اعتُقل في تاريخ الـ27 من نيسان/ أبريل من العام الجاري، وحوّل للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وهو طالب في الثانوية العامة، كان قد حرمه الاحتلال من تقديم الامتحانات إلى جانب زملائه في حينه، ووفقا لوالدته كان يطمح بدراسة تخصص التمريض".

وأضاف أنه "تعرض للإصابة في ساقه اليسرى قبل فترة من اعتقاله، وهو بحاجة إلى إجراء عملية مكان الإصابة، وقبل اعتقاله تعرض للاستدعاء أكثر من مرة، وهو يقبع اليوم في سجن (عوفر) في قسم الأشبال".

يشار إلى أنّ عدد المعتقلين الإداريين الأطفال، بلغ حتى نهاية شهر حزيران 18 طفلا.