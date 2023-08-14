الاعتقال الإداري: 13 أسيرا يواصلون معركة "الأمعاء الخاوية"

يذكر أن سلطات الاحتلال أصدرت 1978 أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الحالي أعلاها في شهر تموز/يوليو الماضي، والتي بلغت 370 أمرا.

يواصل 13 أسيرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري، بحسب ما أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، اليوم الإثنين.

وأفاد نادي الأسير، بأن ستة معتقلين في سجن "ريمون" انضموا يوم الخميس الماضي، إلى الأسرى المضربين عن الطعام، وهم: هادي نجي نزال، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل.

كما يخوض 3 أسرى من بلدة قباطية بمحافظة جنين، الإضراب عن الطعام، وهم معتقلون منذ شهر أيار/مايو الماضي، إضافة إلى عبد الرحمن إياد براقة من مخيم عقبة جبر بأريحا، وهو معتقل منذ شهر نيسان/أبريل الماضي.

ويواصل المعتقل محمد باسم اخميس من بلدة بيت أمر بالخليل، إضرابه عن الطعام، وهو معتقل منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2022، والمعتقل زهدي طلال عبيدو من الخليل، وهو معتقل منذ آذار/مارس الماضي.

وأشار إلى أن الأسرى سيف حمدان، وصالح ربايعة، وقصي خضر، وأسامة خليل، يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ 15 يوما، فيما يواصل المعتقلان كايد الفسفوس وسلطان خلوف إضرابهما منذ 11 يوما، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق الذي شرع بإضرابه منذ سبعة أيام.

ويأتي إضراب المعتقلين الـ 13، تزامنا مع الخطوات النضالية التي شرع بها المعتقلون الإداريون في سجن "عوفر" وعدة سجون أخرى، واستمرار نحو 60 معتقلا في مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية.

يذكر أن سلطات الاحتلال أصدرت 1978 أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الحالي أعلاها في شهر تموز/يوليو الماضي، والتي بلغت 370 أمرا.