الاحتلال اعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ مطلع العام الجاري

لفت نادي الأسير، إلى أن أكثر الفئات استهدافًا، هي عائلات الأسرى والشهداء، إذ يواصل الاحتلال انتهاج جريمة العقاب الجماعي بحقهم، والتي تشكّل اليوم أبرز الجرائم الثابتة، وتستخدمها على نطاق واسع، وقد تمتد على مستوى بلدة ومخيم ومدينة.

أصدر نادي الأسير، اليوم الأربعاء، بيانا قال فيه إن "حصيلة حالات الاعتقالات التي وُثقت منذ مطلع العام الجاري، بلغت أكثر من 5200 حالة، من بينهم أكثر من 500 معتقل في جنين ومخيمها التي تتعرض لعدوان متواصل".

وأشار النادي إلى أن أعلى نسبة في عمليات الاعتقال كانت في شهر نيسان/ أبريل 2023، إذ بلغت في حينه أكثر من 900 حالة اعتقال، أما أعلى نسبة في عمليات الاعتقال في جنين فكانت في شهر تموز/ يوليو 2023، إذ نفّذت قوات الاحتلال حملات اعتقال جماعية خلال العدوان الذي نفذته على جنين ومخيمها، وبلغت 151 حالة.

وأكد أن قوات الاحتلال استخدمت كل أنواع الأسلحة، والسياسات الممنهجة للتنكيل بالمعتقلين وعائلاتهم، هذا إلى جانب عمليات الإعدام الميداني التي نشهدها خلال عمليات الاعتقال، وتصاعد أعداد الجرحى المعتقلين نتيجة لعمليات إطلاق النار خلال حملات الاعتقال.

ولفت نادي الأسير، إلى أن أكثر الفئات استهدافًا، هي عائلات الأسرى والشهداء، إذ يواصل الاحتلال انتهاج جريمة العقاب الجماعي بحقهم، والتي تشكّل اليوم أبرز الجرائم الثابتة، وتستخدمها على نطاق واسع، وقد تمتد على مستوى بلدة ومخيم ومدينة.

وأوضح أن قوات الاحتلال صعّدت كذلك عمليات التخريب داخل منازل المعتقلين وعائلاتهم، بشكل ملحوظ، وامتدت عمليات التخريب على مستوى المخيمات، كما جرى في مخيم جنين، وطولكرم، فمن خلال شهادات العائلات فإن حجم الخسائر المادية في المنازل كبيرة جدًا، إذ تتعمد قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تخريب واسعة، بهدف الانتقام، والتي تندرج أيضًا في سياق جريمة العقاب الجماعي.

ويبلغ عدد الأسرى اليوم في سجون الاحتلال نحو 5200 أسير، من بينهم 37 أسيرة، ونحو 170 طفلًا، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 1264، بينهم 20 طفلًا، وأربع أسيرات وهن: رغد الفني، وسماح عوض، وحنان البرغوثي، وفاطمة أبو شلال.