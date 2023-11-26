هيئة الأسرى: وضع الأسير الرفاعي تأثر سلبا منذ بدء الحرب على غزة

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم، الأحد، "تطورات الوضع الصحي للأسير المريض عاصف الرفاعي (21 عاما) من مدينة رام الله، والذي يعاني من انتشار السرطان في أنحاء مختلفة من جسده، بما في ذلك الكبد وجدار البطن والقولون والغدد والأمعاء والمسالك البولية، في ظل إهمال طبي متعمد من قبل الاحتلال لتطبيق سياسة القتل البطيء بحق أسرانا داخل السجون".

وقالت الهيئة نقلا عن محاميها الذي زار الرفاعي، قبل يومين، إن "الأسير لم يتلق جرعة العلاج الكيماوي الأخيرة، بسبب ضعف جسمه وعدم قدرته على احتمالها، علما أنه خضع لأكثر من 18 جلسة سابقا، حيث ينقل الأسير إلى مستشفى (أساف هروفيه) في موعد الجلسة، ويتم تركيب إبرة العلاج على جسده لمدة 48 ساعة ويعاد إلى مستشفى الرملة إلى حين انتهاء العلاج، ويعاني الرفاعي أيضا من مشكلة بالكلى استوجبت وضع كيس بول خارجي مشبوك بالكلى لمساعدته على قضاء حاجته".

وأوضحت أن "وضع عاصف تأثر سلبا بشكل كبير في ظل الإجراءات التعسفية التي اتخذتها مصلحة السجون منذ البدء بالحرب على قطاع غزة بتاريخ 07.10.2023، فبعد أن قامت إدارة السجن بمنع الكانتين وسحب كافة المواد الغذائية الخاصة بالأسرى، تعمدت تقديم طعام سيئ كما ونوعا، وهذا أدى إلى تراجع أكبر على حالة الأسير ونقصان وزنه بشكل حاد".