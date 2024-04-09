عدد جثامين الشهداء المحتجزة 26: لا قرار بشأن مصير جثمان الأسير وليد دقة

أشار نادي الأسير في بيان له إلى أن عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال بعد استشهاد الأسير دقة ارتفع إلى 26.

قال نادي الأسير الفلسطيني إنه حتى الساعة لا يوجد قرار بشأن مصير جثمان الأسير الشهيد وليد دقة، من بلدة باقة الغربية في أراضي الـ48، الذي أستشهد، مساء الأحد، في أحد مستشفيات الاحتلال جراء الجرائم الطبية التي تعرض لها على مدار سنوات اعتقاله البالغة 38 عاما.

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وأشار نادي الأسير في بيان له إلى أن عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال بعد استشهاد الأسير دقة ارتفع إلى 26، وأستعرض البيان أسماء الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم وھم:

1. الأسير الشھید أنیس دولة محتجز جثمانه منذ عام 1980.

2. الأسیر الشهید عزیز عویسات محتجز جثمانه منذ عام 2018.

3. الأسير الشھید فارس بارود محتجز جثمانه منذ عام 2019.

4. الأسیر الشھید نصار طقاطقة محتجز جثمانه منذ عام 2019.

5. الأسير الشھید بسام السایح محتجز جثمانه منذ عام 2019.

6. الأسیر الشھید سعدي الغرابلي محتجز جثمانه منذ عام 2020.

7. الأسیر الشھید كمال أبو وعر محتجز جثمانه منذ عام 2020.

8. الأسیر الشھید سامي العمور محتجز جثمانه منذ عام 2021.

9. الأسیر الشھید داود الزبیدي محتجز جثمانه منذ شھر أيار 2022.

10. الأسير الشھید ناصر أبو حميد، محتجز جثمانه منذ 20 كانون الأول 2022.

11. الأسير الشھید خضر عدنان الذي ارتقى في شھر أيار 2023 ، بعد إضراب عن الطعام استمر لمدة 86 یوما.

12. الأسیر الشھید عمر دراغمة محتجز جثمانه منذ الـ23 من أكتوبر 2023.

13. الأسیر الشھید عرفات حمدان، محتجز جثمانه منذ الـ24 من أكتوبر 2023.

14. الأسير الشهيد ماجد زقول أُعلن عن استشهاده في تاريخ 6/11/2023، وهو أحد العمال الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.

15. الأسير الشهيد عبد الرحمن مرعي محتجز جثمانه منذ تاريخ 13/11/2023.

16. الأسير الشهيد ثائر ابو عصب، محتجز جثمانه منذ تاريخ 18/11/2023.

17. وشهيد لم تعرف هويته، وهو أحد عمال غزة، وذلك بحسب ما أعلن عنه الاحتلال، وقد استشهد في معسكر (عناتوت).

18.الأسير الشهيد عبد الرحمن البحش، محتجز جثمانه منذ تاريخ 1/1/2024.

19. الأسير الشهيد محمد الصبار، والذي ارتقى في الـ8/2/2024.

20. الأسير الشهيد محمد أبو اسنينة، والذي ارتقي في 18/2/2024.

21. الأسير الشهيد خالد الشاويش، والذي ارتقى في الـ21/2/2024.

22. الأسير الشهيد عز الدين البنا، والذي ارتقى في الـ23/2/2024.

23. الأسير الشهيد عاصف الرفاعي، والذي ارتقى في الـ29/2/2024.

24. الأسير الشهيد أحمد قديح، والذي ارتقى في الـ2/3/2024.

25. الأسير الشهيد جمعة أبو غنيمة، والذي ارتقى في الـ16/3/2024.

26. الأسير الشهيد وليد دقة، والذي ارتقى في الـ7/4/2024.