ارتفاع عدد الأسرى في سجون إسرائيل إلى 9 آلاف و970 منذ 7 أكتوبر

جاء ذلك مع اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيا، على الأقل ليل الإثنين ـ الثلاثاء، وفق بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني.

ارتفع عدد الأسرى الفلسطينيين إلى 9 آلاف و970، اليوم الثلاثاء، منذ توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، بالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

جاء ذلك مع اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيا على الأقل، ليل الإثنين ـ الثلاثاء، وفق بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني.

وقالت المؤسستان: "اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وصباح الثلاثاء من الضفة 16 مواطنا على الأقل، وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى نحو 9970".

ووفق البيان، فإن الاعتقالات توزعت على محافظات الخليل وبيت لحم (جنوب)، وجنين ونابلس وطوباس وقلقيلية (شمال)، ورام الله".

ولفتت الهيئة والنادي إلى أن هذه المعطيات لا تشمل معتقلي قطاع غزة "الذين تقدّر أعدادهم بالآلاف".

وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة والمستمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مخلّفا 611 شهيدا، ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية الفلسطينية.

وبدعم أميركي تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.