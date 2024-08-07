هيئة الأسرى: استمرار سياسة التصعيد والتعذيب بحق الأسرى في سجون الاحتلال

الهيئة: "يعانون في الآونة الأخيرة من ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر مراوح في السجن، الأمر الذي صعّب عليهم أيضا العيش في الغرفة المكتظة وتسبب العرق من أجسادهم وعدم توفر مواد التنظيف..

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن "هناك ما يزيد على 9 آلاف أسير يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي يواجهون منذ أشهر وحتى اليوم إجراءات انتقامية وتنكيلية غير مسبوقة تهدد مصيرهم، وعلى مدار الفترات يتعرضون لكل أشكال وصنوف التعذيب والتنكيل الممنهج التي حولت حياتهم إلى جحيم".

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ووثقت الهيئة ووفقا لزيارة طاقم محاميها لعدد من السجون والمعتقلات "عتصيون" و"مجدو"، خلال اليومين الماضيين ممارسات إدارة سجون الاحتلال والمخالفات الإجرامية بحق الأسرى والأسيرات التي كان الهدف منها انكسار عزيمتهم، ما يُعتبر مخالفا لكل الأعراف والاتفاقيات الدولية.

وأشارت إلى أن "العقوبات بحق الأسرى في السجون المذكورة تنطبق أيضا على بقية سجون الاحتلال، حيث تتمثل في إغلاق الأقسام في السجون كافة، وسحب الأجهزة الكهربائية كافة، وعزلهم عن العالم الخارجي، وقطع الكهرباء والماء عن الأقسام لفترات متفاوتة، ونقص الأغطية والملابس، إذ أن الأسير لا يوجد بحوزته سوى غيار واحد، والطعام المقدم لهم رديء من حيث الكمية والجودة ولا يرتقي إلى المستوى الإنساني، وإلغاء أغلبية الزيارات التي كانت مقررة للمحامين بحجة حالة الطوارئ، والحرمان من الخروج إلى ساحة الفورة ’الفسحة’ في أغلب الأحيان، وعمليات اقتحام الوحدات الخاصة بشكل قاسٍ إلى أقسام الأسرى، وإلحاق الأذى فيهم".

كما يعانون في الآونة الأخيرة من ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر مراوح في السجن، الأمر الذي صعّب عليهم أيضا العيش في الغرفة المكتظة وتسبب العرق من أجسادهم وعدم توفر مواد التنظيف وعدم إمكانية استحمامهم بصورة منتظمة في انتشار الأمراض وخاصة الجلدية منها؛ حسبما جاء في بيان الهيئة.

وجددت الهيئة مطالبة كل المؤسسات الحقوقية والدولية، بأخذ دورها الحقيقي واللازم في ظل تصاعد الجرائم بحق المعتقلين والمعتقلات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعدم الاكتفاء بتوثيق الجرائم وعرضها.