الهيئة ونادي الأسير: بتر ساق الأسير ادعيس جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال

جاء في البيان، أن "الأسير ادعيس هو معتقل سابق ومتزوج وأب لثلاثة أطفال بينهم طفلة رزق بها بعد نحو شهرين على اعتقاله، حيث تعرض للاعتقال الإداري ما بين عامي 2015 و2016، وهذا الاعتقال الثاني له.."

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ الأسير أسامة أمين ادعيس (34 عاما) من الخليل، يواجه وضعا صحيا مقلقا جراء تعرضه لعملية بتر من فوق الركبة لساقه اليسرى، وذلك بعد أن أصيب برصاص جيش الاحتلال خلال اعتقاله في التاسع من أيلول/ سبتمبر 2024، إلى جانب إصابة أخرى كانت في بطنه.

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وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك اليوم، الإثنين، بعد زيارته في سجن "عوفر" بعد عمليات مماطلة في الرد على تنسيق زيارته على مدار ثلاثة شهور، أنّ "الأسير ادعيس مكث في مستشفى ’سوروكا’ الإسرائيليّ فترة وجيزة بعد اعتقاله وخلالها جرى بتر ساقه اليسرى من فوق الركبة، ثم جرى نقله إلى ما تسمى بعيادة سجن الرملة، ثم إلى سجن ’عوفر’ حيث يقبع اليوم".

وجاء في البيان، أن "الأسير ادعيس هو معتقل سابق ومتزوج وأب لثلاثة أطفال بينهم طفلة رزق بها بعد نحو شهرين على اعتقاله، حيث تعرض للاعتقال الإداري ما بين عامي 2015 و2016، وهذا الاعتقال الثاني له. وكانت محكمة الاحتلال العسكرية في ’عوفر’ قد عقدت عدة جلسات محكمة له كان آخرها في 4 كانون الأول/ ديسمبر وجرى تمديد اعتقاله مجددا حتى 24 شباط/ فبراير 2025".

وأشار إلى أن "جنود الاحتلال وخلال حملات الاعتقال التي تصاعدت منذ بدء حرب الإبادة، تعمدوا إطلاق النار على العشرات من المعتقلين خلال محاولة اعتقالهم، مما أدى إلى الارتفاع في أعداد الأسرى الجرحى، وجزءًا منهم فقدوا أحد أطرافهم نتيجة للمماطلة المتعمدة في إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى بعد إطلاق النار عليهم بشكل مباشر، هذا إلى جانب عمليات الإعدام الميداني التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب".

وأوضح البيان "نذكر هنا قضية الشهيدة وفاء جرار من جنين، التي تعرضت لعملية بتر في ساقيها بعد اعتقالها الاحتلال الذي عمل على التضليل في المعلومات التي تتعلق بوضعها الصحيّ في حينه بعد إصابتها ونقلها إلى أحد مستشفيات الاحتلال، وقد شكّلت قضيتها أبرز القضايا المرتبطة بمصير المئات من الجرحى داخل سجون الاحتلال".

وتابعت الهيئة ونادي الأسير، أن "الاحتلال ينتهج استخدام إصابات المعتقلين أداة للتعذيب، وهذا ما أظهرته العديد من الإفادات والشهادات الخاصة بالأسرى الذين تمت زيارتهم على مدار الفترة الماضية، مع العلم أنّ هذه السياسة ليست بالجديدة فالاحتلال حوّل على مدار عقود من الزمن إصابات الأسرى وحاجتهم للعلاج أداة للتعذيب".

وجددا مطالبتهما المنظومة الحقوقية الدولية باستعادة دورها اللازم أمام جرائم الاحتلال التي وصلت إلى ذروتها في ضوء حرب الإبادة المستمرة والعدوان المتصاعد، ومنه العدوان المستمر على الأسرى والأسيرات في سجون ومعسكرات الاحتلال التي تشكّل اليوم وجها من أوجه الإبادة؛ حسبما جاء في البيان.