مصرع 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال من نابلس دهسا بالأردن

لقي 4 مواطنين من مخيم بلاطة قرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة بينهم 3 أطفال، مصرعهم، فجر اليوم الإثنين، الاثنين، إثر حادث دهس بمنطقة اتوستراد الزرقاء/عمان بالأردن، وفق مصدر في الدفاع المدني الأردني ومصادر فلسطينية

وحسب المصادر، فإن القتلى، هم الشاب، أمين مصلح الطيراوي وأبناء اخوته الأطفال قصي وعدي أحمد مصلح الطيراوي وليث ياسين مصلح الطيراوي وجميعهم من مخيم بلاطة شرق نابلس

وتعاملت طواقم الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء في ساعات الصباح الأولى مع حادث دهس بمنطقة اتوستراد الزرقاء /عمان نتج عنة وفاة أربعة أشخاص نتيجة إصابتهم بجروح وكسور بالغة في مختلف أنحاء الجسم.

وأضافت المصدر الطبية، بأن طواقم الدفاع المدني تحركت إلى موقع الحادث، حيث عملت على إخلاء الوفيات إلى مستشفى الأمير فيصل.