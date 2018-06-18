  2. فلسطينيات
  3. الشتات

مصرع 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال من نابلس دهسا بالأردن

تاريخ النشر: 18/06/2018 - 11:38

مصرع 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال من نابلس دهسا بالأردن
(فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

لقي 4 مواطنين من مخيم بلاطة قرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة بينهم 3 أطفال، مصرعهم، فجر اليوم الإثنين، الاثنين، إثر حادث دهس بمنطقة اتوستراد الزرقاء/عمان بالأردن، وفق مصدر في الدفاع المدني الأردني ومصادر فلسطينية

وحسب المصادر، فإن القتلى، هم الشاب، أمين مصلح الطيراوي وأبناء اخوته الأطفال قصي وعدي أحمد مصلح الطيراوي وليث ياسين مصلح الطيراوي وجميعهم من مخيم بلاطة شرق نابلس

وتعاملت طواقم الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء في ساعات الصباح الأولى مع حادث دهس بمنطقة اتوستراد الزرقاء /عمان نتج عنة وفاة أربعة أشخاص نتيجة إصابتهم بجروح وكسور بالغة في مختلف أنحاء الجسم.

وأضافت المصدر الطبية، بأن طواقم الدفاع المدني تحركت إلى موقع الحادث، حيث عملت على إخلاء الوفيات إلى مستشفى الأمير فيصل.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#الأردن
#حادث دهس
#وفاة
#قتلى
#الأردن

مصرع 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال من نابلس دهسا بالأردن

مصرع 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال من نابلس دهسا بالأردن

مصرع 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال من نابلس دهسا بالأردن

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

غزة: أنصار عباس ودحلان يتشاجرون أثناء تظاهرة ضد الحصار
غزة: أنصار عباس ودحلان يتشاجرون أثناء تظاهرة ضد الحصار

2018-06-18

استشهاد فلسطيني بنيران الاحتلال حاول تخطي السياج الأمني
استشهاد فلسطيني بنيران الاحتلال حاول تخطي السياج الأمني

2018-06-18

الاحتلال ينصب نقطة مراقبة فوق باب الرحمة بالأقصى
الاحتلال ينصب نقطة مراقبة فوق باب الرحمة بالأقصى

2018-06-18

الأكثر قراءة

هزيمة ألمانية مفاجئة أمام المكسيك 1-0

هزيمة ألمانية مفاجئة أمام المكسيك 1-0

2018-06-17
بهدف لهدف: سويسرا تعرقل انطلاقة البرازيل نحو اللقب

بهدف لهدف: سويسرا تعرقل انطلاقة البرازيل نحو اللقب

2018-06-17
نجل نتنياهو تسبب بأزمة بين إسرائيل والمكسيك

نجل نتنياهو تسبب بأزمة بين إسرائيل والمكسيك

2018-06-17

"مشاريع إعادة إعمار غزة في سيناء بتمويل خليجي"

2018-06-17
صربيا تتغلّب على كوستاريكا بهدفٍ يتيم

صربيا تتغلّب على كوستاريكا بهدفٍ يتيم

2018-06-17