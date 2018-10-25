أفادت مصادر لبنانية بأنه تم التوصل، مساء الخميس، لاتفاق على وقف إطلاق النار الفوري في مخيم المية المية للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، الذي يشهد اشتباكات مسلحة بين حركتي "فتح" و"أنصار الله".

وأشارت المصادر إلى أن ذلك تم خلال اجتماع عقد برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر حركة "أمل" في حارة صيدا، حضره مسؤول الملف الفلسطيني في الحركة محمد الجباوي وعضو المكتب السياسي بسام كجك بالإضافة إلى ممثلين عن حركتي "فتح" و"أنصار الله".

وشارك في الاجتماع اللواء صبحي أبو عرب واللواء منذر حمزة والعميد سعيد العاسوس عن حركة "فتح" وعن "أنصار الله" حضر ماهر عويد، كما شارك مسؤول حماس في لبنان أحمد عبد الهادي وأمين سر تحالف القوى الفلسطينية محمد ياسين.

وأكدت المصادر أن "المعنيون بالإشتباكات بدأوا اتصالاتهم بالقيادات المسلحة على الأرض في مخيم المية ومية لبدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وبحث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، مساء الخميس، مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، الأوضاع في مخيم المية ومية.

جاء ذلك في اتصالين هاتفين منفصلين، بحسب بيان صدر عن مكتب هنية، جاء فيه أن هنية، هاتف الحريري، وبري، "وذلك في إطار الجهود المتواصلة من أجل تطويق الأحداث المؤسفة والدامية في مخيم المية ومية".

وأضاف أن الحريري، "وعد ببذل أقصى الجهود العاجلة لإيقاف ما يجري في المخيم".

وقال مكتب هنية، أنه أجرى اتصالا آخر، مع بري، "من أجل تطويق الأحداث المؤسفة والدامية في المخيم".

وتابع "بري، وعد ببذل أقصى الجهود العاجلة، والتواصل مع الجيش اللبناني وجهات الاختصاص بهذا الخصوص".

ولفت البيان، إلى أن "اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توصلت إليه قيادة حركة حماس، بين الأطراف قبل أسبوعين، انهار، وتجددت الاشتباكات وإطلاق النار في المخيم".

وفي 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قالت حماس، إنه "وبعد اجتماع ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، في مقر الجيش اللبناني (بالمنطقة)، تم الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار، وانتشار قوة فصل من حماس، وسحب المسلحين من الشوارع، وتثبيت وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن".

ويوجد داخل المخيم 3 تنظيمات مسلحة، وهي: فتح وحماس و"أنصار الله"، ويقع المخيم على أطراف قرية "المية ومية"، على تلة تبعد 4 كلم شرقي مدينة صيدا.

وأنشأ مخيم "المية ومية"، في 1954، ويبلغ عدد سكانه المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) نحو 5 آلاف لاجئ.