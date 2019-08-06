لبنان: مظاهرة لفلسطينيين أمام السفارة الكندية لفتح باب الهجرة

تظاهر قرابة 700 فلسطيني، في لبنان، تجمعوا اليوم الثلاثاء، أمام مقر السفارة الكندية في منطقة جل الديب بالعاصمة بيروت، مطالبين بالهجرة واللجوء الإنساني، وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ورفع المشاركون في المظاهرة أعلام فلسطين وكندا، ورددوا هتافات تدعو الحكومة الكندية لاستقبالهم.

وتأتي مظاهرة اليوم في فترة تشهد المخيمات الفلسطينية فيها بلبنان، احتجاجات للأسبوع الرابع على التوالي، رفضا لوضع وزارة العمل المؤسسات والعمالة الفلسطينية ضمن حملة لـ"مكافحة العمالة الأجنبية غير النظامية"، فمنذ أن بدأت الوزارة تطبيق تلك الحملة، قبل نحو شهر، يشهد لبنان احتجاجات شبه يومية تدعو إلى إعفاء اللاجئين الفلسطينيين من الإجراءات الجديدة.

وبحسب تلك الخطة، يحظر على أرباب العمل تشغيل اللاجئين الفلسطينيين دون الحصول على تصريح، فضلًا عن إغلاق مؤسسات ومنشآت فلسطينية لا تملك التصاريح اللازمة للعمل.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.