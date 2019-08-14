  2. فلسطينيات
  3. الشتات

استنفار أمني في مخيّم عين الحلوة عقب مقتل عنصر بـ"عصبة الأنصار"

تاريخ النشر: 14/08/2019 - 10:08

استنفار أمني في مخيّم عين الحلوة عقب مقتل عنصر بـ"عصبة الأنصار"
عنصر "عصبة الأنصار"، محمد توفيق لطفي الذي قُتل في مخيم عين الحلوة (فيسبوك)
عرب ٤٨ / الأناضول

نشبت توترات مرّة أخرى في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، عقب مقتل عنصر في "عصبة الأنصار" الإسلامية، ما أدى إلى استنفار الحركات والجماعات المسلحة في المخيم.

وأضافت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الاستنفار تنفذه "عصبة الأنصار" ومجموعات إسلامية أخرى في المخيم بعد مقتل العنصر في "العصبة"، محمد توفيق لطفي الملقب بـ"أبو جندل".

وأوضحت الوكالة أن مسلحا (لم تحدد هويته) أطلق النار باتجاه "أبو جندل" في حي السكة في منطقة تعمير عين الحلوة، ما أدى إلى مقتله على الفور، ونقلت جثته إلى مستشفى النداء الإنساني داخل المخيم.

ويشهد مخيم عين الحلوة توترات أمنية متقطعة، بين الفصائل الفلسطينية الموجودة بداخله، إضافة إلى حالات اغتيال لقادة وعناصر أمنيين فلسطينيين.

وفي الرابع من آب/ أغسطس الحالي شهد المخيم مقتل بلال العرقوب، وهو قائد مجموعة مسلحة متطرفة في عملية أمنية نفذتها مجموعة من "عصبة الأنصار" و"الحركة الإسلامية المجاهدة"، وذلك لاتهامه باغتيال العنصر في حركة فتح حسين علاء الدين، قبل مقتله بيومين.


#عين الحلوة
#اللاجئون الفلسطينيون
#عصبة الأنصار

حوارات

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب
مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب

2019-08-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

السنوار: عملية الشهيد أبو صلاح "بطولية" وندرب الشباب
السنوار: عملية الشهيد أبو صلاح "بطولية" وندرب الشباب

2019-08-14

المالكي يدعو لتنفيذ اتفاقيات جنيف ومساءلة إسرائيل
المالكي يدعو لتنفيذ اتفاقيات جنيف ومساءلة إسرائيل

2019-08-13

الكويت تدعو لممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي
الكويت تدعو لممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي

2019-08-13

الأكثر قراءة

تفاصيل مروعة عن طفلة اللد وتمديد اعتقال والديها

تفاصيل مروعة عن طفلة اللد وتمديد اعتقال والديها

2019-08-13
رسالة مفتوحة إلى الفنان أحمد حلمي

رسالة مفتوحة إلى الفنان أحمد حلمي

2019-08-13
حالة الطقس: استمرار الأجواء الحارة حتى الخميس

حالة الطقس: استمرار الأجواء الحارة حتى الخميس

2019-08-13
إصابة أم وابنتها بجراح خطيرة في حادث طرق قرب إكسال

إصابة أم وابنتها بجراح خطيرة في حادث طرق قرب إكسال

2019-08-13
بطل ستيني يتمكن من إرهابي نرويجي.. والشبكة تحتفي

بطل ستيني يتمكن من إرهابي نرويجي.. والشبكة تحتفي

2019-08-13