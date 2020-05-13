3 وفيات لفلسطينيين بالإمارات جراء كورونا بالـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين في صفوف الجالية الفلسطينية في الإمارات العربية المتحدة للمواطن جلال محمد كامل أبو شدق (52 عاما)، ومواطنة تبلغ من العمر (52 عاما) بسبب فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن هاتين الحالتين سبقتهما حالة وفاة يوم أمس الثلاثاء، في الإمارات للمواطن أحمد محمود درويش (46 عاما) في مدينة العين، بسبب الفيروس. ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجالية في الإمارات إلى 8 وفيات.

وبتسجيل هذه الوفاة الجديدة، ترتفع عدد حالات الوفاة بسبب هذا الفيروس بين أبناء الجالية الفلسطينية في مختلف دول العالم إلى 77، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 1383 إصابة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، أمس الثلاثاء إن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، لم يسجل أي إصابة أو وفاة في صفوف الجالية اليوم، في حين تم تسجيل 4 حالات تعاف من الحالات المصابة.

وأوضحت أن أول إصابتين بالفيروس في صفوف الفلسطينيين في بنغلاديش كانت لطالبين عسكريين، حيث تم عزلهم عن بقية الطلبة؛ حفاظا على السلامة العامة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بين أبناء الجالية الفلسطينية في تركيا، 16 حالة، كان آخرها إصابة شاب فلسطيني يعمل في أحد المصانع في إسطنبول، وحالته مستقرة، وتم علاجه في المستشفى، وهو قيد الحجر المنزلي الآن، منبّهة إلى وجود حالتين تخضعان للعلاج وحالتهما مستقرة، وتم تعافي 13 حالة.

ولفتت النظر إلى أن أعداد المصابين في صفوف الجالية ببلجيكا استقر عند 85 إصابة منذ بداية الجائحة، وإصابة واحدة في لوكسمبورغ، وحالة تعافٍ ليرتفع عدد المتعافين إلى 49 حالة منذ بداية الأزمة.