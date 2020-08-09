الجاليات الفلسطينية: 208 حالات وفاة و4101 إصابة بكورونا

ارتفعت حصيلة وفيات كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم إلى 208 حالات وفاة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 4101 بتسجيل 4 إصابات جديدة، كما أحصيت 1711 حالة تعاف، بحسب وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية.

وأوضحت الخارجية في تقريرها، مساء السبت، أن الإصابات الجديدة المسجلة هي: 3 في الولايات المتحدة الأميركية، وواحدة في السودان.

وأفادت السفارة الفلسطينية لدى السودان، بتسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، لأحد طلبة الطب. وأكد السفير أنه تواصل مع المصاب، وأبدى استعداد السفارة لنقله الى الخرطوم إذا تطلبت حالته الصحية ذلك، حيث وصفت حالته بالمستقرة.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا بتسجيل أول حالة وفاة في صفوف الجالية، بفيروس كورونا المستجد، للمواطن نايف علي صلاح صادق، فيما سجلت 7 إصابات، منها 5 إصابات نشطة.

وسجلت في السعودية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطنة نهله عبد ربه عثمان إبراهيم (55 عاما)، بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية هناك إلى 63.

إلى ذلك، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في دالاس وميتشيغن، ليرتفع عدد الإصابات هناك إلى 2236، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لليوم الثاني عشر على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 69.