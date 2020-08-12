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الجاليات الفلسطينية: 210 وفيات و4187 إصابة بكورونا

تاريخ النشر: 12/08/2020 - 08:15

الجاليات الفلسطينية: 210 وفيات و4187 إصابة بكورونا
استمرار وصول المواطنين العالقين في الخارج (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفيت امرأة فلسطينية في أميركا متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة وفيات الجاليات الفلسطينية حول العالم إلى 210 والإصابات إلى 4187 بتسجيل 10 إصابات جديدة بأميركا والسودان، بينما تعافى من الفيروس 1741 مصابا، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية الفلسطينية في أميركا، بتسجيل حالة وفاة جديدة للمواطنة هيفاء شقارق، بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 70 حالة، فيما سجلت 6 إصابات جديدة بالفيروس في صفوف الجالية في كل من واشنطن، متشيغن، ودالاس، ليرتفع عدد الإصابات الى 2251 إصابة.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى السودان، بتسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، جميعهم من طلبة الطب، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5، وأكدت السفارة أنها على تواصل مع المصابين وحالتهم الصحية مستقرة، وتتابع وضعهم الصحي والمعيشي وتقف عند احتياجاتهم، حيث أرسلت لهم كمامات وفيتامينات وأدويه ومعقمات.

وأعلنت سفارة دولة فلسطين لدى قطر، تسجيل 67 إصابة جديدة في صفوف الجالية بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 886، منها 147 حالة نشطة في الحجر خارج المستشفى، و26 حالة نشطة تحت العلاج في المستشفى ليست حرجة، و3 حالات حرجة في العناية المركزة بالمستشفى.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كورونا
#فيروس كورونا
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