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الجاليات الفلسطينية: 242 حالة وفاة و5761 إصابة بكورونا

تاريخ النشر: 01/09/2020 - 07:18

الجاليات الفلسطينية: 242 حالة وفاة و5761 إصابة بكورونا
إجراءات للحد من انتشار كورونا بصفوف الفلسطينيين (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أرتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم إلى 242، والإصابات إلى 5761، فيما بلغت حالات التعافي 1969 حالة، بحسب وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية بتسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا في صفوف الجالية للمواطن سهيل المصري، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 73 حالة، فيما سجلت 8 إصابات جديدة بالفيروس في صفوف الجالية، في كل من: متشيغن، وواشنطن، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3474 إصابة.

وفي قطر، أفادت سفارة دولة فلسطين بتسجيل 31 إصابة جديدة في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1011، منها 59 حالة نشطة في الحجر خارج المستشفى، و11 حالة نشطة تحت العلاج في المستشفى ولكنها ليست حرجة، و3 حالات حرجة في العناية المركزة بالمستشفى، فيما سجلت 59 حالة تعاف جديدة، ليرتفع عدد المتعافين تماما إلى 930 حالة، إضافة لتسجيل 8 حالات وفاة سابقا.

وفي سياق آخر، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء بوصول دفعة جديدة من العالقين في عموم القارة الأوروبية عبر فرانكفورت إلى أرض الوطن.

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى الأردن، عن تسيير رحلة إجلاء جديدة إلى مصر، وذلك يوم الأحد القادم.

وأوضحت أنها اعتمدت قائمة الطلبة الدارسين في الجامعات المصرية الذين سجلوا سابقا على المنصة وأكدوا أنهم يرغبون بالالتحاق بدراستهم في شهر 8/2020، مشيرة إلى أن عدد الذين أكدوا منهم الرغبة في السفر على متن رحلة يوم الأحد المقبل بلغ 119 شخصا.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الجاليات الفلسطينية
#فيروس كورونا
#كورونا في الشتات
#وفيات كورونا

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