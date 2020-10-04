الجاليات الفلسطينية: إصابات كورونا ترتفع لـ6288 والوفيات 261

شخصت 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بصفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 6228 و261 حالة وفاة، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية.

وذكر الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، في بيان له، مساء السبت، أنه تم تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في ولايات واشنطن، ودالاس، واوهاي، وميتشغن، ونيوجرس، ليرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية إلى 3792 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 78 حالة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى تركيا، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الى 32 إصابة في صفوف الجاليات.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن إنهاء الحجر الصحي لنحو 700 عائد إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مؤخرا.

وأفادت الوزارة بأنها "أنهت الحجر الصحي لـ697 مستضافا من العائدين مؤخرا عبر معبر رفح البري بعد إجراء فحص كورونا والاطمئنان على صحتهم".

وتعتمد وزارة الصحة في غزة منذ 26 أيلول/سبتمبر الماضي، بروتوكول حجر العائدين عبر معبر رفح لمدة أسبوع واحد، على أن يتم إجراء المسح المخبري للمستضافين في اليوم الخامس.