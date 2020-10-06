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الجالية الفلسطينية: وفيات كورونا ترتفع لـ266 والإصابات لـ6250

تاريخ النشر: 06/10/2020 - 07:38

الجالية الفلسطينية: وفيات كورونا ترتفع لـ266 والإصابات لـ6250
(توضيحية-وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

سجلت 5 حالات وفاة، و11 إصابة بفيروس كورونا المستجد، في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 6250 إصابة، و266 حالة وفاة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية.

ووفقا لبيان صادر، الإثنين، عن سفارة فلسطين والقنصلية العامة في ليبيا تم سجيل 4 حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية إثر إصابتهم بفيروس كورونا، وهم علي درويش قباني (75 عاما)، ومحمد طه أبو عوده (75 عاما)، وصلاح البطروخ (79 عاما)، وعلاوي إبراهيم البشتي (80 عاما)، ما يرفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية إلى 5.

بينما في السعودية أوضحت السفارة الفلسطينية أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بصفوف الجالية بفيروس كورونا للمواطن حبيب محمد عبد الرحمن أبو راس، يرفع عدد حالات الوفاة إلى 90 حالة.

وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من اوهايو، ميتشغن، ونيوجرس، ما يرفع عدد الإصابات في صفوف الجالية إلى 3803 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لليوم الرابع على التوالي في صفوف الجالية في أميركا، ليبقى عدد حالات الوفاة 78 حالة.


#الجاليات الفلسطينية
#وفيات كورونا
#كورونا بالشتات
#الخارجية الفلسطينية
#فيروس كورونا

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