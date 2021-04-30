3 فلسطينيّات من بين قتلى حريق مشفى بغداد

لقيت ثلاث فلسطينيات مصارعهنّ، في حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، الذي وقع ليل السبت- الأحد الماضي.

جاء ذلك بحسب ما أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، اليوم الجمعة.

بدورها، أفادت سفارة فلسطين في العراق، "باستشهاد 3 مواطنات فلسطينيات وهن: هاجر محمد يوسف الشعبان وابنتها ريام عبد الرحمن يوسف، وشقيقتها باسمة محمد يوسف الشعبان، وذلك بالحريق في الحريق" الذي نشب بالمستشفى المذكور.

وتقدم وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، بأحر التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا الثلاث.

وكانت لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، قد أعلنت الإثنين الماضي، أن سبب اندلاع حريق في مستشفى بالعاصمة بغداد هو استخدام سخانات كهربائية لطهي الطعام، بحسب تقرير للجنة برلمانية قالت إنها رصدت إهمالا في المشفى، وتكدسا للمرضى ومرافقيهم مع عدم وجود منظومة مركزية لإطفاء الحرائق.

وعقب الحريق، أوقف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأحد الماضي، كلا من وزير الصحة، حسن التميمي، ومحافظ بغداد، محمد جبر، عن العمل.

فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى، توقيف مدير المستشفى الذي لم يسمه، وعدد من العاملين فيه، لحين اكتمال التحقيقات.