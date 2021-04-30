  2. فلسطينيات
  3. الشتات

3 فلسطينيّات من بين قتلى حريق مشفى بغداد

تاريخ النشر: 30/04/2021 - 12:55

3 فلسطينيّات من بين قتلى حريق مشفى بغداد
أمام المشفى عقب الحريق (الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقيت ثلاث فلسطينيات مصارعهنّ، في حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، الذي وقع ليل السبت- الأحد الماضي.

جاء ذلك بحسب ما أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، اليوم الجمعة.

بدورها، أفادت سفارة فلسطين في العراق، "باستشهاد 3 مواطنات فلسطينيات وهن: هاجر محمد يوسف الشعبان وابنتها ريام عبد الرحمن يوسف، وشقيقتها باسمة محمد يوسف الشعبان، وذلك بالحريق في الحريق" الذي نشب بالمستشفى المذكور.

وتقدم وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، بأحر التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا الثلاث.

وكانت لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، قد أعلنت الإثنين الماضي، أن سبب اندلاع حريق في مستشفى بالعاصمة بغداد هو استخدام سخانات كهربائية لطهي الطعام، بحسب تقرير للجنة برلمانية قالت إنها رصدت إهمالا في المشفى، وتكدسا للمرضى ومرافقيهم مع عدم وجود منظومة مركزية لإطفاء الحرائق.

وعقب الحريق، أوقف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأحد الماضي، كلا من وزير الصحة، حسن التميمي، ومحافظ بغداد، محمد جبر، عن العمل.

فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى، توقيف مدير المستشفى الذي لم يسمه، وعدد من العاملين فيه، لحين اكتمال التحقيقات.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#العراق
#مستشفى ابن الخطيب
#العاصمة العراقية بغداد
#مصرع 3 فلسطينيات

حوارات

الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء
الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء

2021-04-24

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تأجيل الانتخابات الفلسطينيّة: دعوة أوروبيّة وتركيّة لإسرائيل لإتاحتها في القدس
تأجيل الانتخابات الفلسطينيّة: دعوة أوروبيّة وتركيّة لإسرائيل لإتاحتها في القدس

2021-04-30

الاحتلال يمنع أهالي الضفّة من الوصول للمسجد الأقصى
الاحتلال يمنع أهالي الضفّة من الوصول للمسجد الأقصى

2021-04-30

فصائل فلسطينيّة: نرفض قرار تأجيل الانتخابات
فصائل فلسطينيّة: نرفض قرار تأجيل الانتخابات

2021-04-30

الأكثر قراءة

إصابة جنود إسرائيليين بالسرطان بسبب خدمتهم في

إصابة جنود إسرائيليين بالسرطان بسبب خدمتهم في "القبة الحديدية"

2021-04-29
أم الفحم تستقبل الأسير محمد محاجنة

أم الفحم تستقبل الأسير محمد محاجنة

2021-04-29
مفاوضات تشكيل الحكومة: بينيت وساعر يتجهان للوحدة واستمالة الأحزاب الحريدية

مفاوضات تشكيل الحكومة: بينيت وساعر يتجهان للوحدة واستمالة الأحزاب الحريدية

2021-04-29
القدس: تجدّد اعتداء شرطة الاحتلال بباب العامود ومستعربون يختطفون فتى

القدس: تجدّد اعتداء شرطة الاحتلال بباب العامود ومستعربون يختطفون فتى

2021-04-29
بدءا من الإثنين: فرض الحجر الصحي على القادمين من 7 دول بينها تركيا

بدءا من الإثنين: فرض الحجر الصحي على القادمين من 7 دول بينها تركيا

2021-04-29