العائلات في الطنطورة وتهجيرها

الطنطورة قرية عربية مهجرة تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط على بعد نحو 24 كيلو متر جنوبي مدينة حيفا، وعلى بعد 5 كيلو متر شمال غربي مستعمرة زخرون يعكوف. تحيط بها من الشمال كفر لام ومن الشرق الفريديس ومن الجنوب الكبارة ثم جسر الزرقاء. والقرية من أجمل بلدان فلسطين.

عدد السكان:

في عام 1904 كان يعيش في الطنطورة 737 نسمة، وفي عام 1922 بلغ عدد السكان 750 نفرًا، وفي سنة 1931 وصل عددهم إلى 953، ثم ازدادوا عام 1945 إلى 1490 بينهم 20 مسيحيًا. ويقدر عددهم عام النكبة ب 1728 شخصًا.

المذبحة

حسب قرار التقسيم الصادر في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1947 وقعت الطنطورة ضمن المناطق المخصصة للدولة اليهودية. بعد الإعلان عن قيام إسرائيل بأسبوع هاجمت كتيبة رقم 33 التابعة للواء إلكسندروني الطنطورة في الليلة الواقعة بين 22-23 أيار/ مايو عام 1948.

معظم المهاجمين كانوا من مستعمرة زخرون يعقوب الذين أسرعوا لنهب خيرات الطنطورة وأموالها. كانت الأسلحة الموجودة في يد العرب مكونة من بنادق ورشاشات، وقد أوقعوا في صفوف اليهود 13 قتيلًا، ولكن الذخيرة نفدت. أطلق اليهود على هذه العملية اسم "الميناء" وهي ضمن خطة تنظيف الساحل (خطة د).

بلغ عدد الشهداء العرب الذين أحصينا أسماءهم 123 شخصًا بالإضافة إلى أربعة استشهدوا في معركة أم الدرج بالقرب من إجزم في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1938.

العائلات في الطنطورة:

بناء على المرويات الشفوية، فإن العائلات المؤسسة للطنطورة الحديثة كانت: عائلة الدسوقي، آل يحيى، آل الهندي، وآل أيوب (إعمر) ثم بدأت العائلات الأخرى بالتوافد.

عملت هذه العائلات في صيد الأسماك والزراعة والتجارة البحرية مع سورية ولبنان. وفيما يلي معلومات عن جميع العائلات التي سكنت في الطنطورة عشية احتلالها؛

1. الدسوقي: أصلهم من دسوق بمصر، قدموا إلى فلسطين في العهد المملوكي. في طيبة بني صعب عائلة تدعى الدسوقي نسبة إلى جدهم القطب الصوفي ابراهيم الدسوقي. غير معروف أن كان بين الطرفين علاقة قرابة. يقدر عددهم في الطنطورة قبل النكبة ب 600 نسمة، وهي أكبر عائلة في القرية. من وجهائهم شبيب الدسوقي، سليمان الدسوقي، نعيم الدسوقي وعبد الرحمن الدسوقي.

عبد الرازق اليحيى

2. آل يحيى: منهم عقاب الحاج محمود اليحيى الذي كان مقربًا للمفتي والمجلس الإسلامي الأعلى، برز من بينهم الفريق الركن عبد الرازق اليحيى الذي كان عضو منظمة التحرير الفلسطينية، من مواليد الطنطوة سنة 1929، توفي في عمان في 9 آذار 2020. هذا وما يزال بيت آل اليحيى قائمًا في الطنطورة وعلية كتابة تذكارية مؤرخة في غرة رمضان سنة 1299 هجرية.

3. الهندي كان زعيمهم الحاج داود الهندي مختارًا للطنطورة. إلى هذه العائلة ينتمي البروفيسور خليل الهندي الذي كان رئيس جامعة بير زيت في سنة 2011. وقد عرفت عائلات عربية كثيرة في العالم العربي بالهندي.

4. آل أيوب(إعمر): عرف منهم الحاج نايف الأيوب مختار الطنطورة في العهد العثماني، ومحمد أحمد إعمر. وهم اليوم في سورية والفريديس.

فرع من آل إعمر هاجر من الطنطورة إلى قيسارية وهؤلاء من أصل قبطي.

5. آل أبو الهنا: يعيشون اليوم في سورية. كان زعيمهم يدعى الحاج محمود أبو الهنا.

بروفيسور خليل هندي

6. آل دكناش (العرجا) اشتهر منهم مصطفى أحمد دكناش. وقد بدلوا اسمهم إلى العرجا في الفريديس خوفًا من أن يلاحقهم الجنود وذلك لمقاومتهم وانخراطهم في صفوف المقاتلين. لهم أقارب في كفر اللبد يعرفوا باسم برهوش. ويعتقد أن أصلهم من الهند.

7. آل الطنجة: اشتهر منهم في الطنطورة سعدي الطنجة ومحمود ومحمد ومصطفى الطنجة. قدمت هذه العائلة من مدينة طنجة في المغرب. ولهم رواية تقول إنهم من أعقاب الرحالة ابن بطوطة. ويسكنون اليوم في مخيم طولكرم وسورية. وفي الطنطورة ساحة كبيرة تدعى ساحة الطنجة.

8. آل الشورى: هذه العائلة من قرية إجزم. سكنوا حيفا والطنطورة، وأصلهم من مصر ولهم أقارب في الدقي بمصر. تعرف هذه العائلة بالصلاح والتقوى لذا كانوا شورى في الأحكام. يسكنون اليوم في مخيم اليرموك في سورية وبيروت وصيدا. ويتفرع من هذه العائلة آل محيي الدين.

9. آل أبو ندى: عرف منهم سليمان أبو الندى. يعيشون في سورية والأردن والفريديس.

10. آل العموري: يبدو أنهم من عمورية فلسطين. سكن قسم منهم في القدس ولهم فيها أعقاب. من وجائهم عيسى العموري.

عبد الله أبو شكر

11. آل العشماوي: من أكبر عائلات القرية. من زعامتهم رزق العشماوي، محمد العشماوي وخليل العشماوي. ويبدو أنهم جاءوا من مصر.

12. آل السمرة: السمرة لقب غلب على اسم العائلة الحقيقي (آل قنديل). أصلهم من مصر ولهم أقارب في قرية سيدنا علي. عرف منهم نايف محمد سمرة الذي كان سنة 1921 مختار أول في الطنطورة. اشتهر منهم في الطنطورة الوجيه داود السمرة. ومنهم الدكتور محمود داود السمرة وزير الثقافة في الأردن سنة 1991.

13. آل اليتيم: كان زعيمهم سليم اليتيم، وهم اليوم في سورية.

14. آل الحسن: عرف منهم محمود الحسن أبو غازي.

15. آل المصري: يعودون بأصلهم إلى مصر. من وجهائهم إبراهيم المصري، ونعيم المصري الذي كان من رجال ثورة 1939-1936 في لواء حيفا، وهو قائد فصيل تابع ليوسف سعيد أبو درة.

الدكتور محمد سمرة

16. آل الحلبي (الزراع): تعود أصولهم إلى حلب. كان زعيمهم محمود الحلبي (أبو صبري). منهم عبد الله الزراع. يعيشون اليوم في سورية.

17. آل الصباغ: عرف منهم العبد الصباغ، والحاج محمود الصباغ، وعيسى الصباغ. يعيشون منذ النكبة في مخيم طولكرم.

18. آل محمود: زعيمهم طه المحمود.

19. آل أبو ماضي: أصلهم من أجزم من بني هرماس وهناك مركزهم ومن زعامة آل ماضي في الطنطورة محمد الماضي (أبو يحيى).

20. آل أبو شكر: هم بطن من الأزد. زعيمهم في الطنطورة سليم أبو شكر الذي أعدم في 23 أيار/ مايو عام 1948 حيث ألقى الجنود اليهود القبض عليه بتهمة جلب أسلحة من سورية للمقاومة العربية. وقتل بدون محاكمة بالساحة العامة أمام شهود عيان.

21. آل خديش: وهم من أقارب آل ماضي. سكنوا في إجزم. برز منهم في الطنطورة درويش خديش. يسكنون في الأردن ومخيم اليرموك.

22. آل الفلو: عرف منهم محمد الفلو وموسى الفلو. يسكنون في مخيم اليرموك.

23. آل شرابي: عرف منهم في الطنطورة سليم شرابي. وعائلة شرابي سكنت في أماكن متفرقة من فلسطين اشتهر منهم المفكر الفلسطيني الدكتور هشام شرابي.

الحاج عيسى موسى الصباغ

24. آل أبو صفية: سميت هذه العائلة في الطنطورة بالعائلة المنكوبة وذلك بعد أن قتل من رجالها أحد عشر شخصًا في المجزرة. وهم يعيشون اليوم في مخيم اليرموك.

25. آل الزمر/ آل التاي: وهما عائلتان انقرضتا من الطنطورة.

26. آل محسن: عرف منهم نجيب أبو محسن، وهم من صرخد في بلاد الشام.

27. آل أبو عمر: يسكنون اليوم نابلس وسورية. كان زعيمهم رستم أبو عمر. ومن وجهائهم: محمد أبو عمر، حسن أيوب أبو عمر (سنة 1921).

28. آل عبود: عرف منهم علي أبو عبّود. ومنهم إبراهيم أبو عبود الذي استشهد في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1938 في معركة أم الدرج بالقرب من إجزم.

29. آل أبو ناهية: عرف منهم سعيد أبو ناهية.

30. آل إدريس: استشهد من هذه العائلة ثلاثة أثناء المذبحة. كان زعيمهم يدعى عوض أبو إدريس.

31. آل العسلي. عائلة في الطنطورة.

32. آل البيرومي: عرف من رجالهم مصطفى البارومي (أبو رجب)، نمر البيرومي، ومحمود البيرومي.

32. البجيرمي: أصلهم من قرية بجيرم بمحافظة المنوفية بمصر. عرف منهم الشيخ الصوفي عبد الرحمن البجيرمي صاحب المقام الذي بجانب البحر في الطنطورة ومن أعقابه محمد أحمد محمود وسعد الدين، ويعود نسبهم إلى محمد بن أبي بكر الصديق.

33. آل أبو عايشة: عرف منهم محمد أبو عايشة. يعيشون اليوم في سورية.

34. آل أبو عجاج: سكنوا قديمًا قرية إجزم، وعرف منهم في الطنطورة علي أبو عجاج. وهم اليوم في مخيم اليرموك بسورية.

35. العمارنة: أصلهم من قرية عين غزال.

36. آل عبد المعطي: عرف منهم ذياب عبد المعطي. وهم اليوم في مخيم اليرموك.

37. سويدان: من عائلات الطنطورة. من وجهائهم محمد سويدان، أحمد سويدان وعبد الرحمن سويدان.

قرية قيساريا المحتلة المجاورة لقرية الطنطورة

38. آل الصعبية: أصلهم من قرية عين غزال، وقد عرف منهم علي الصعبي.

39. آل أبو قدورة: منهم مفلح أبو قدورة الذي استشهد في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1938 في معركة أم الدرج بالقرب من إجزم.

40. الخطيب: منهم عبد الفتاح الخطيب الذي استشهد في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1938 في معركة أم الدرج بالقرب من إجزم.

41. آل أبو هدبة: منهم يحيى أبو هدية الذي استشهد في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1938 في معركة أم الدرج بالقرب من إجزم.

42. آل سلاّم: منهم طه الشيخ محمود.

43. آل أبو جاموس: منهم سعيد أبو جاموس.

44. آل عبد العال. من وجهائهم موسى عبد العال.

45. آل الزبيدي: قبيلة عربية يمنية الأصل. عرب الزبيدات يسكنون شمالي فلسطين.

46. آل أبو جيده: عرف منهم علي أبو جيده.

47. آل أبو صلاح: عرف منهم العبد أبو صلاح. يسكنون اليوم في سورية وفي الفريديس.

48. آل أبو جاموس: وهم من الحديديين في العراق. عرف منهم مصطفى أبو جاموس.

49. آل سبيتان: عرف منهم عيسى سليمان سبيتان. يعيشون في مخيم اليرموك بسورية.

50. آل مرجان: أصلهم من العراق. يعيشون في الفريديس وسورية.

51. أبو الهيجاء: أصلهم من عين حوض. ولهم أقارب في كوكب الهيجاء. وهم من نسل قائد من قادة جيش صلاح الدين الأيوبي.

52. سليمان: منهم رشيد السليمان الذي كان سنة 1921 مختارًا ثانيًا في الطنطورة.

53. الجمال: منهم يعقوب الجمال عضو هيئة الاختيارية سنة 1921.

والعائلات: الأطرش، الحاج درويش، الأفندي، الساري، شبيب، العيق، عبد الرازق، أبو شاب، حمدان، إطخيمر، أبو العينين، أبو مديرس، الشيخ محمود.

أماكن لجوء السكان:

معظمهم موجود في سورية في مخيم اليرموك وفي اللاذقية، قسم منهم وصل إلى لبنان، والعراق، والأردن، وقسم موجود في مخيم طولكرم، وقسم آخر بقي في قرية الفريديس بالقرب من الطنطورة.