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14 شهيدا وآلاف الجرحى منذ إعلان ترامب

تاريخ النشر: 23/12/2017 - 23:35

14 شهيدا وآلاف الجرحى منذ إعلان ترامب
(أ.ف.ب.)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

أفاد تقرير إحصائي أن 14 فلسطينيا استشهدوا وأصيب آلاف بجراح متفاوتة بالمواجهات التي اندلعت مع الاحتلال الإسرائيلي منذ إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

وشهد حصاد الأسبوعين الأول والثاني من انتفاضة "حرية القدس المحتلة" استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة ما يقارب 2381 آخرين بالرصاص الحي والغاز في الضفة الغربية وغزة، بينما في الأسبوع الثالث استشهد 5 فلسطينيين.

وذكر تقرير إحصائي رصد أحداث الانتفاضة إصابة 37 إسرائيليا ضمن 735 عملا للمقاومة شملت إلقاء حجارة وزجاجات حارقة وعبوات ناسفة تجاه قوات الاحتلال ومستوطنيه.

وأفاد باستشهاد سبعة من الشهداء في قطاع غزة واثنين من الضفة الغربية، فيما أصيب 2381 مواطنا بجراح توزعت ما بين المتوسطة والخطيرة خلال مواجهات اندلعت عقب إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.

غزة تشيع 3 شهداء بظل تواصل المواجهات
شيعت جماهير غفيرة في غزة، اليوم السبت، جثامين ثلاثة من شهداء انتفاضة القدس، ارتقوا بعد المواجهات وتصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد القطاع وسط تواصل المواجهات رفضا لقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.
 

وسجل التقرير 735 عملا للمقاومة توزعت بين 126 عملية إلقاء حجارة و51 عملية إلقاء زجاجات حارقة، إضافة لأربع محاولات إطلاق نار، وست عبوات ناسفة وثلاث عمليات طعن، وأربع محاولات طعن، فيما أطلق مقاومون من غزة تسعة صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة.

وأحصى التقرير 669 نقطة مواجهة منذ اندلاع الانتفاضة، وتصدرت الخليل ورام الله العدد الأكبر من المواجهات بواقع 109 و105 مواجهة على التوالي، تبعتها القدس وغزة وبيت لحم ونابلس وقلقيلية وطولكرم وأريحا وسلفيت وجنين وطوباس ومناطق فلسطين المحتلة.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، عبر صفحته الرسمية على 'فيسبوك'، صباح اليوم السبت 'استشهاد المواطن شريف العبد شلاش، 28 عاما، متأثرا بجراحه التي أصيب بها الأحد الماضي شرق جباليا'.

الاحتلال يقمع مسيرة الميلاد ببيت لحم وإصابات بغزة والضفة
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مسيرة الميلاد في بيت لحم، فيما أصيب عددا من المواطنين بجراح وحالات اختناقات بالمواجهات التي اندلعت بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين.
 

وباستشهاد شلاش، يرتفع عدد الشهداء منذ إعلان ترامب، إلى 14 شهيدا، وأكثر من 3 آلاف مصاب'، متابعة بأن مظاهرات رافضة ومنددة بالإعلان الأمريكي لا تزال مستمرة في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة'.

وكان فلسطينيان اثنان قتلا، أمس الجمعة، فيما أصيب 121 آخرون، في مواجهات مع الاحتلال على الحدود مع قطاع غزة، حسبما أفاد القدرة.

وأعلن ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة الولايات المتحدة الأميركية إليها، في 6 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وسط رفض وجدل دولي.

وكانت واشنطن استخدمت حق النقض 'فيتو' في مجلس الأمن، الاثنين الماضي، ضد قرار عربي تقدمت به مصر، يرفض الاعتراف بأي تغيير على حدود 4 حزيران/يونيو 1967، ويحظر على الدول إقامة بعثات دبلوماسية في القدس، إلا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرته، أمس الأول الخميس، بأغلبية 128 دولة مقابل 9 رافضين، وامتناع 9 آخرين.

 

مواد الملف
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استشهاد الدحدوح متأثرا بإصابته بمواجهات جمعة الغضب

استشهاد الدحدوح متأثرا بإصابته بمواجهات جمعة الغضب

قيادة القسام تتمسك بسلاح المقاومة وتتوعد أميركا وإسرائيل

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بلدية الاحتلال تجبر مقدسيا على هدم منزله بسلوان

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الاحتلال يقمع مسيرة الميلاد ببيت لحم وإصابات بغزة والضفة

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غزة تشيع 3 شهداء بظل تواصل المواجهات

غزة تشيع 3 شهداء بظل تواصل المواجهات

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شهيدان و 140 مصابا في جمعة الغضب الثالثة

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جمعة الغضب الثالثة: شهيدان وإصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة وغزة

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أكثر 10 دول تحصل على مساعدات أميركية تصوت ضدها

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قرار بإبعاد مدير نادي الأسير عن القدس

قرار بإبعاد مدير نادي الأسير عن القدس

وثيقة: نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس

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عريقات: التصويت رد هيبة جميع الدول التي أهانتها أميركا

قائمة الدول المصوتة على قرار الأمم المتحدة بشأن القدس

قائمة الدول المصوتة على قرار الأمم المتحدة بشأن القدس

ترحيب فلسطيني بقرار الأمم المتحدة

ترحيب فلسطيني بقرار الأمم المتحدة

نتنياهو: راضون عن عدد الدول التي لم تصوت بالإيجاب

نتنياهو: راضون عن عدد الدول التي لم تصوت بالإيجاب

بأغلبية ساحقة: الأمم المتحدة ترفض إعلان ترامب بشأن القدس

بأغلبية ساحقة: الأمم المتحدة ترفض إعلان ترامب بشأن القدس

تقرير: الاتحاد الأوروبي ضد إعلان ترامب باستثناء التشيك وهنغاريا

تقرير: الاتحاد الأوروبي ضد إعلان ترامب باستثناء التشيك وهنغاريا

قانون بالبرلمان التونسي يجرم التطبيع مع إسرائيل

قانون بالبرلمان التونسي يجرم التطبيع مع إسرائيل

الاحتلال يتأهب لجمعة غضب ثالثة ودعوات فلسطينية للتصعيد

الاحتلال يتأهب لجمعة غضب ثالثة ودعوات فلسطينية للتصعيد

إردوغان: ترامب لن يشتري العرب والمسلمين بالدولارات

إردوغان: ترامب لن يشتري العرب والمسلمين بالدولارات

مواجهات مع الاحتلال بالضفة قبيل جلسة الأمم المتحدة

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القدس في الأمم المتحدة: من سيردع تهديد ترامب؟

القدس في الأمم المتحدة: من سيردع تهديد ترامب؟

نتنياهو: الأمم المتحدة

نتنياهو: الأمم المتحدة "بيت الأكاذيب"

المستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يحجبه عن المقدسيين

المستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يحجبه عن المقدسيين

وزير الخارجية البحريني يروج للتطبيع ويهمش القدس

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مبعوث ترامب يلتقي نتنياهو على وقع احتجاجات الفلسطينيين

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"نتنياهو يحاول كسر الإجماع الأوروبي بشأن القدس عبر التشيك"

الخارجية التركية: أميركا منعزلة بشأن القدس وتوجّه تهديدات

الخارجية التركية: أميركا منعزلة بشأن القدس وتوجّه تهديدات

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ترامب: "دعوهم يصوتوا ضدنا.. لا نعبأ بذلك"

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مواجهات بالعيساوية وفتح تدعو لغضب عارم نصرة للقدس

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التميمي أولا..حملة اعتقالات للفتيات اللواتي يتصدين لجنود الاحتلال

التميمي أولا..حملة اعتقالات للفتيات اللواتي يتصدين لجنود الاحتلال

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عباس يستبق جولة نائب ترامب ويسافر للسعودية

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7 أيام على إعلان ترامب... رصد لأبرز الأحداث

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البطريرك طوال لـ"عرب 48": قرار ترامب مرفوض فالقدس خط أحمر

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البيت الأبيض:

البيت الأبيض: "السلطة الفلسطينية أضاعت مجددا فرصة للمناقشة"

جماهير سيلتيك الأسكتلندي: القدس هي فلسطين

جماهير سيلتيك الأسكتلندي: القدس هي فلسطين

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بينيت يتوعد العرب: أنصحكم عدم تجربة نفاذ صبرنا

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طلاب عبلين وطمرة يحتجون ضد قرار ترامب

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جامعة بئر السبع: الطلاب العرب ينظمون وقفة من أجل القدس

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إسرائيل تتوجس التصعيد: بانتظار يوم الجمعة المقبل

وفد المتابعة يلتقي المرجعيات الدينية في القدس

وفد المتابعة يلتقي المرجعيات الدينية في القدس

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الطلاب العرب في جامعة تل أبيب ينظمون وقفة من أجل القدس

الطلاب العرب في جامعة تل أبيب ينظمون وقفة من أجل القدس

مقدسيون يمنعون الوفد البحريني ضيف إسرائيل دخول الأقصى

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الشرطة تمنع الشيخ كمال الخطيب من دخول الأقصى

الشرطة تمنع الشيخ كمال الخطيب من دخول الأقصى

القسام تتوعد الاحتلال بدفع ثمن قصف غزة

القسام تتوعد الاحتلال بدفع ثمن قصف غزة

تواصل المظاهرات بالجامعات المصرية نصرة للقدس

تواصل المظاهرات بالجامعات المصرية نصرة للقدس

المتابعة: دعوة ليبرمان لمقاطعة أسواقنا يعكس عقلية استعمارية

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قمة عربية استثنائية بالأردن من أجل القدس

قمة عربية استثنائية بالأردن من أجل القدس

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مواجهات بالقدس والاحتلال يجرف بمقبرة الرحمة

ليبرمان يدعو لمقاطعة سكان أم الفحم ووادي عارة

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مسيرة لـ"منظمات الهيكل" بالقدس القديمة "احتفالا" بقرار ترامب

تواصل المظاهرات بالعالم المناصرة للقدس والرافضة لقرار ترامب

تواصل المظاهرات بالعالم المناصرة للقدس والرافضة لقرار ترامب

نتنياهو يؤجل التصويت على قانون

نتنياهو يؤجل التصويت على قانون "القدس الموحدة"

الرئيس التشيكي الداعم لإسرائيل يصف الاتحاد الأوروبي بـ

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قطر تدعو الإدارة الأميركية للعدول عن قرارها بخصوص القدس

قطر تدعو الإدارة الأميركية للعدول عن قرارها بخصوص القدس

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تقرير إسرائيلي: من هو

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الكنيسة المصرية ترفض استقبال نائب ترامب نصرة للقدس

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البيرو: برلمانيون يطالبون بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

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شهيدان و 767 إصابة بالضفة والقطاع في "يوم غضب" فلسطيني

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3 دول عربية فقط استدعت السفير الأميركي للاحتجاج

إردوغان وبوتين يلتقيان الإثنين وفي الأجندة قرار ترامب بخصوص القدس

إردوغان وبوتين يلتقيان الإثنين وفي الأجندة قرار ترامب بخصوص القدس

د. هنيدة غانم: إسرائيل تسعى لاجتثاث القدس من المشهد الفلسطيني

د. هنيدة غانم: إسرائيل تسعى لاجتثاث القدس من المشهد الفلسطيني

السفارة السعودية في الأردن تحذر رعاياها من

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حكومة التشيك: لن ننقل سفارتنا إلى القدس وقرار ترامب سيء

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بلدية الناصرة: قرار ترامب سيدخل المنطقة لمرحلة صعبة

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مصر: نقابة الصيادلة تعلن مقاطعة الأدوية الأميركية

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مسيرات غضب في البلدات العربية بعد صلاة الجمعة

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القطرية لأولياء أمور الطلاب: إعلان ترامب يزيدنا تعلقا بالقدس

القطرية لأولياء أمور الطلاب: إعلان ترامب يزيدنا تعلقا بالقدس

غباي:

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أجهزة إسرائيل الأمنية تستنفر لمواجهة

أجهزة إسرائيل الأمنية تستنفر لمواجهة "يوم غضب فلسطيني"

تغريدة عن القدس تفصل علا الفارس من mbc

تغريدة عن القدس تفصل علا الفارس من mbc

وقفات احتجاجية بالداخل تنديدًا باعتراف ترامب

وقفات احتجاجية بالداخل تنديدًا باعتراف ترامب

نتنياهو يساوي

نتنياهو يساوي "اعتراف ترامب" بوعد بلفور والنكبة واحتلال القدس

إعلان ترامب أحرج حلفاءه العرب

إعلان ترامب أحرج حلفاءه العرب

"جوجل" على خطى ترامب: تغيير عاصمة إسرائيل للقدس

114 جريحا بمواجهات مع الاحتلال رفضا لقرار ترامب

114 جريحا بمواجهات مع الاحتلال رفضا لقرار ترامب

فتح وحماس بغزة تبحثان الخطوات لمواجهة قرار ترامب

فتح وحماس بغزة تبحثان الخطوات لمواجهة قرار ترامب

الشباب المصري والتونسي يتظاهر نصرة للقدس

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الفصائل العسكرية بفتح تدعو للاشتباك المسلح مع الاحتلال

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الشعبية تدعو للنفير والغضب نصرة للقدس

الشعبية تدعو للنفير والغضب نصرة للقدس

الكسواني: القدس عاصمة فلسطين والمستعمر إلى زوال

الكسواني: القدس عاصمة فلسطين والمستعمر إلى زوال

كيف غطت الصحافة العالمية والعربية قرار ترامب؟

كيف غطت الصحافة العالمية والعربية قرار ترامب؟

روسيا تنتقد إعلان ترامب وتظاهرات بدول عربية وأوروبية

روسيا تنتقد إعلان ترامب وتظاهرات بدول عربية وأوروبية

نتنياهو يجري تقييمات أمنية على وقع المواجهات بالضفة

نتنياهو يجري تقييمات أمنية على وقع المواجهات بالضفة

المتابعة: وقفات احتجاجية ومظاهرة غضب ضد إعلان ترامب

المتابعة: وقفات احتجاجية ومظاهرة غضب ضد إعلان ترامب

جرحى بمواجهات مع الاحتلال بغزة والضفة

جرحى بمواجهات مع الاحتلال بغزة والضفة

صبري لـ

صبري لـ"عرب 48": ترامب يلعب بالنار والقدس لنا

الاحتلال يرفع حالة التأهب تحسبا لاندلاع مواجهات

الاحتلال يرفع حالة التأهب تحسبا لاندلاع مواجهات

الجهاد تطالب المنظمة بسحب الاعتراف بإسرائيل وإنهاء أوسلو

الجهاد تطالب المنظمة بسحب الاعتراف بإسرائيل وإنهاء أوسلو

هنية يدعو لتمكين المقاومة بالضفة وإطلاق انتفاضة بوجه الاحتلال

هنية يدعو لتمكين المقاومة بالضفة وإطلاق انتفاضة بوجه الاحتلال

مسؤولان بالبيت الأبيض: إعلان ترامب يضر عملية السلام

مسؤولان بالبيت الأبيض: إعلان ترامب يضر عملية السلام

جلسة طارئة للبرلمان العربي بشأن القدس الإثنين

جلسة طارئة للبرلمان العربي بشأن القدس الإثنين

الاحتلال يستنفر بالقدس عقب إعلان ترامب ويشدد إجراءاته الأمنية

الاحتلال يستنفر بالقدس عقب إعلان ترامب ويشدد إجراءاته الأمنية

المكسيك: لن ننقل سفارتنا في إسرائيل إلى القدس

المكسيك: لن ننقل سفارتنا في إسرائيل إلى القدس

تيلرسون: سنبدأ فورًا بتطبيق قرار نقل سفارتنا إلى القدس

تيلرسون: سنبدأ فورًا بتطبيق قرار نقل سفارتنا إلى القدس

القدس عاصمتنا: ملف خاص

القدس عاصمتنا: ملف خاص

إضراب في القدس غدًا؛ وتظاهرات في عدة مدن عربية

إضراب في القدس غدًا؛ وتظاهرات في عدة مدن عربية

ردود فعل عربية ودولية غاضبة حيال إعلان ترامب

ردود فعل عربية ودولية غاضبة حيال إعلان ترامب

عباس: قرار ترامب إعلان انسحاب واشنطن من عملية السلام

عباس: قرار ترامب إعلان انسحاب واشنطن من عملية السلام

ترحيب إسرائيلي رسمي بإعلان ترامب

ترحيب إسرائيلي رسمي بإعلان ترامب

قبيل خطاب ترامب: أميركا توعز لدبلوماسييها بعدم زيارة إسرائيل والقدس

قبيل خطاب ترامب: أميركا توعز لدبلوماسييها بعدم زيارة إسرائيل والقدس

منطقة الناصرة: القدس عربية والأمل معقود على الشعوب

منطقة الناصرة: القدس عربية والأمل معقود على الشعوب

القدس: إضاءة الأسوار بالعلمين الأميركي والإسرائيلي قبل خطاب ترامب

القدس: إضاءة الأسوار بالعلمين الأميركي والإسرائيلي قبل خطاب ترامب

ترامب يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ويوعز بنقل السفارة

ترامب يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ويوعز بنقل السفارة

ردود فعل دولية معارضة لخطط ترامب تجاه القدس

ردود فعل دولية معارضة لخطط ترامب تجاه القدس

أهالي من المثلث:

أهالي من المثلث: "القدس خط أحمر"

ناشطون من النقب: لا قرار لأميركا في القدس

ناشطون من النقب: لا قرار لأميركا في القدس

عشراوي لـ

عشراوي لـ"عرب48": أميركا تشعل حربا دينية وتستفز المسلمين والمسيحيين

إردوغان يدعو لعقد قمة لمنظمة العمل الإسلامي حول القدس

إردوغان يدعو لعقد قمة لمنظمة العمل الإسلامي حول القدس

المتابعة تبحث غدا الرد الشعبي على القرار الأميركي بشأن القدس

المتابعة تبحث غدا الرد الشعبي على القرار الأميركي بشأن القدس

"الاعتراف بالقدس" يدفع نتنياهو للتعجيل بـ"قانون القومية"

مسيرات غاضبة في الضفة وغزة تنديدا بقرار ترامب

مسيرات غاضبة في الضفة وغزة تنديدا بقرار ترامب

التجمع: القدس عاصمة فلسطين رغم أنف ترامب

التجمع: القدس عاصمة فلسطين رغم أنف ترامب

الإسلامية: الاعتراف ونقل السفارة الأميركية للقدس مشاركة في جرائم الاحتلال

الإسلامية: الاعتراف ونقل السفارة الأميركية للقدس مشاركة في جرائم الاحتلال

الصين تحذر من التصعيد نتيجة قرار ترامب بشأن القدس

الصين تحذر من التصعيد نتيجة قرار ترامب بشأن القدس

منسق عملية السلام: وضع القدس يجب أن يكون موضع تفاوض

منسق عملية السلام: وضع القدس يجب أن يكون موضع تفاوض

نشر المارينز لحماية السفارات الأميركية على خلفية خطاب ترامب

نشر المارينز لحماية السفارات الأميركية على خلفية خطاب ترامب

الاحتلال يدفع بتعزيزات للضفة تحسبا لمواجهات نصرة للقدس

الاحتلال يدفع بتعزيزات للضفة تحسبا لمواجهات نصرة للقدس

جهاز الأمن الإسرائيلي

جهاز الأمن الإسرائيلي "حذر" نتنياهو والإدارة من سياسة ترامب بالقدس

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قراءة في قانون "سفارة القدس": ما هي خيارات ترامب؟

"نقل السفارة قرار متهور وغير مسؤول ويخدم حكومة نتنياهو"

ترامب يبلغ عباس نيته نقل السفارة الأميركية إلى القدس

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الأربعاء المقبل .."ترامب قد يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل"

"ترامب يؤجل نقل السفارة ولكن يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل"


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#مواجهات
#الاحتلال

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