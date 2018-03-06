تعرض 80279 طالبا وطالبة، و4929 معلما ومعلمة وموظفا، لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الماضي؛ وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وتنوعت تَبِعاتُ اعتداءات الاحتلال ما بين ارتقاء شهداء، وسقوط جرحى، واعتقالات، واحتجاز، وإقامات جبرية، وتأخير على الحواجز، وحرمان من الوصول الآمن للمدارس، من خلال إغلاق الحواجز، والبوابات.

واستشهد تسعة من الطلبة، فيما بلغ عدد الجرحى 603 من الطلبة، و55 من المعلمين والإداريين؛ إذ تنوعت الإصابات ما بين "الإصابة برصاص حي، ومطاطي، والضرب المبرح، والهلع"؛ بسبب الاقتحامات وتهديدات جيش الاحتلال والمستوطنين للطلبة، ودهسهم، وبلغ عدد المعتقلين من الطلبة والمعلمين والموظفين من كافة المديريات 311 معتقلا، هذا بالإضافة إلى استنشاق العشرات من الطلبة للغاز المسيل للدموع وغيرها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، وتناول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق التعليم خلال 2017؛ أن 95 مدرسة تعرضت لاعتداءات الاحتلال بواقع 352 اعتداء، حيث تنوعت ما بين اقتحام، وإطلاق الرصاص الحي، والمطاطي، وقنابل الغاز، والصوت، وإلحاق الخسائر المادية بها، وتعطيل الدوام، سواءً بشكل كلي، أو جزئي، وإصدار اخطارات بحق المدارس.

الوصول الآمن للمدارس

وفيما يتعلق بمنع الطلبة والمعلمين من الوصول الآمن للمدارس؛ بينت الوزارة أن 51 مدرسة تعرض طلبتها ومعلميها للتأخير على الحواجز والبوابات الإلكترونية، حيث أسفر ذلك عن تأخير26808 طلاب وطالبة، و1029 من المعلمين، ومنعهم من الوصول الآمن لمدارسهم، ما نتج عنه هدر 35895 حصة تعليمية.

فرض إقامات جبرية على الطلبة

فرضت قوات الاحتلال الحبس المنزلي على 16 حالة، منهم 12 طالباً، ومعلمتين، ومدير مدرسة تم حبسه مرتين، من مديرية القدس.

تعطيل الدوام بشكل كلي أو جزئي

تعطل في 31 مدرسة الدوام جزئيا بسبب 64 اعتداءً، بحيث تنوعت أسباب التعطيل، ما بين عدم تمكن المعلمين، والمعلمات، والطلبة من الوصول إلى مدارسهم، إما بسبب إغلاق الحواجز العسكرية، أو البوابات، أو إغلاق الشوارع المؤدية لتلك المدارس، أو إطلاق القنابل المسيلة للدموع، والقنابل الصوتية، وغيرها، ما أدى ذلك إلى هدر 2343 حصة تعليمية، فيما بلغ عدد المدارس التي تعطل فيها الدوام بشكل كلي 23 مدرسة، وأدى ذلك إلى هدر 3126 حصة تعليمية، بواقع 42 يوما تعليميا.

الهجوم على المدارس

وبخصوص الهجوم على المدارس، بيّنت الوزارة أن 95 مدرسة تعرضت لاعتداءات الاحتلال بواقع 352 اعتداء، حيث قام جنود الاحتلال بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، والقنابل الصوتية، والرصاص اتجاه ساحات المدارس، والغرف الصفية، والاعتداء بالضرب المبرح على المعلمين، والطلبة، واقتحام ساحات المدارس، والتهديد بإغلاقها، وتعطيل الدوام، لإقامة الاحتفالات الدينية للمستوطنين.

كما أسفرت إجراءات الاحتلال وفقا لتقرير الوزارة؛ عن ضياع 91535 حصة تعليمية، إضافة لتسليم 15 مدرسة إخطارات بلغت 17 إخطارا، تنوعت ما بين هدم ووقف بناء وأوامر هدم وإزالة بناء.

في السياق، أكدت الوزارة أن إصدار هذا التقرير السنوي يتزامن مع الهجمة الاحتلالية المتواصلة بحق قطاع التعليم في كافة المحافظات، لا سيما في القدس، التي تعاني من سياسات الاحتلال العنصرية وممارساته المجحفة والهمجية، مجددةً مطالبتها لكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية لفضح هذه الممارسات ولجمها وضمان وصول الطلبة إلى مدارسهم في ظل بيئة تعليمية آمنة.