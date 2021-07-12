نقش باللغة العربية يعيد كتابة تاريخ قلعة القدس الأثرية

في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2020، أعلنت سلطة الآثار الإسرائيلية رسميًا عن العثور على نقش باللغة العربية في أساسات برج قلعة القدس المسمى ببرج داود. لكن لم تسمح تلك السلطة بتصوير النقش، واكتفت بالقول إن النقش مؤرخ في سنة 1212 ميلادية، وأنه يرد فيه اسم الملك المعظم عيسى الأيوبي، وهو ابن أخي صلاح الدين الأيوبي وحاكم القدس. يبدو أن هذا النقش كُتب في سنة 609 هجرية، إذ لدينا نقش آخر مؤرخ في سنة 610 هجرية/ 1213 ميلادية موجود في القسم العلوي من ذلك البرج، يرد فيه اسم الملك المعظم عيسى الأيوبي. والنصان يدلان على أن بناء البرج تم بعد القضاء على حكم الفرنجة الصليبيين وليس قبل ذلك كما كان يشاع ويكتب، أي أن البرج بني في القرن الثالث عشر للميلاد وليس في القرن الثاني عشر. وهذا بحد ذاته يدل على أن البرج بناء إسلامي منذ العهد الأيوبي إلى العهدين المملوكي والعثماني.

ويطلق اليهود على البرج اسم برج داود رغم أنهم يعترفون بأن لا علاقة للملك داود به. إذ بدأ البناء في ذلك المكان بعد مرور ألف سنة من موت داود. من الطرف الآخر نجد بعض العرب من يقولون إن البرج سمي بهذا الاسم نسبة إلى الملك الناصر داود ابن الملك المعظم عيسى الأيوبي1، ولكن هذا القول غير صحيح إذ أن الملك الناصر داود هدم برج داود في سنة 637 هجرية/ 1239 ميلادية.2 فكيف يطلق اسمه على من هدمه؟!

وتقول الرواية الإسلامية إن رسول صلى الله عليه وسلم لما ظهر على بيت المقدس ليلة أسري به فإذا عن يمين المسجد وعن يساره نوران ساطعان فقال: يا جبريل، ما هذان النوران؟ فقال: أما هذا الذي عن يمينك فإنه محراب أخيك داود، وأما هذا الذي عن يسارك فعلى قبر أختك مريم.3 والدليل على صدق الرواية وقدمها ما ذكره المقدسي في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم عن باب اسمه باب محراب داود.4

تقع قلعة القدس في الجهة الغربية من القدس القديمة، وتحديدًا على يمين الداخل إليها من باب الخليل، وهي في مكان يشرف على المدينة والقضاء المحيط بها. كان يحيط بالقلعة خندق من جهاتها الشرقية والغربية والشمالية يعلوه جسر متحرك للعبور إلى الشارع العام. في القلعة أسوار وثلاثة أبراج. الأكبر برج داود، والثاني برج مريم، والثالث برج فصايل، وهو الذي فيه المئذنة، وفي القلعة مسجد وقاعات وغرف للسكن في طابقين.

إذا ما دخلت القلعة وجدت برجًا بالقرب من الجامع إلى القبلة، وعلى أحد جدرانه حجر كلسي نقشت عليه بالخط النسخي الأيوبي الكتابة التالية:

"بسم الله الرحمن الرحيم... لا إله إلا الله محمد رسول الله.. عُمِلَ هذا البرج المبارك بأمر مولانا الملك المعظم شرف الدنيا والدين أبي المظفر عيسى ابن الملك العادل سيف أبي بكر محمد بن أيوب بن شاذيه. وتولى عمارته عز الدين عمر بن يغمور المعظمي. في شهور سنة عشر وستماية والحمد لله رب العالمين".

النقش مؤرخ في سنة 610 هجرية/ 1213 ميلادية، أي بعد سنة من تاريخ النقش المكتشف الذي ذكرناه أعلاه.5

في عهد الملك الناصر محمد بن قلاون أُنشئ الجامع الكائن بداخل القلعة عند زاويتها القبلية الغربية. وقد كتب على بابه بالخط النسخي المملوكي النص التالي:

"بسم الله الرحمن الرحيم... أنشأ هذا الجامع المبارك مولانا الملك الناصر ناصر الدنيا والدين محمد بن السلطان الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاون أعز الله نصره في تاريخ سنة عشرة وسبعماية حسبنا الله ونعم الوكيل".

والنقش مؤرخ في سنة 710 هجرية/ 1310 ميلادية.6

وليس هذا وحسب، بل قام بترميم القلعة، وبعد أن كانت طللا ينعق فوقه بوم الخراب، جددها وحصّنها، وكان ذلك على يد كافل المملكة بكتمر الجوكندار، وإنك لترى على بلاطة من رخام موضوعة فوق القوس الذي فوق المدخل الثاني الكلمات الآتية مكتوبة بالخط النسخي المملوكي القديم:

(بسم الله الرحمن الرحيم.. عز لمولانا السلطان الأعظم الملك الناصر ناصر الدنيا والدين محمد بن السلطان الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاون أعز الله نصره في شهور سنة عشر وسبعماية).7 والنقش مؤرخ في سنة 710 هجرية/ 1310 ميلادية.

في العهد العثماني قام السلطان سليمان الثاني المشهور بالقانوني بترميم القلعة، وفيما يلي الكتابة التي تخلد ذلك:

(أمر بترميم الحصنة الشريفة السلطان الأعظم والخاقان المعظم مالك رقاب الأمم مستخدم أرباب السيف والقلم خادم الحرمين والبقعة الأقدسية قدّس الله أرواح آبائه المقدسة منبع الأمن والإيمان والأماني السلطان ابن عثمان سليمان الثاني مدّ الله بقاءه ما دام القبة على الصخرة في سنة حصل خير). والتاريخ بعد أجراء حساب الجمل هو سنة 938 هجرية/1531-1532 ميلادية.8

وفي العهد العثماني، في عهد السلطان محمد الرابع، في 1065 هجرية/ 1655 ميلادية بنيت المئذنة الكائنة بداخل القلعة 9 على يد السلحدار محمد باشا وقد كتب عليها بالتركية ما يلي:

(سخا مظهر العام ورضاي خداخوب حاصلات وعمل يسند يعني سلحدار محمد باشا حضرت داود مقامنده... ايلدي بر مأذنة حوش بنا تاريخي مناره زيارت ...بادي سلحدار محمد باشا).

والمئذنة مكونة من ثلاثة طوابق حجرية يشكل أولها قاعدة المئذنة المربعة، ويقوم فوقه الطابق الثاني ثم الطابق الثالث وهما اسطوانيا الشكل.

في النصف الأول من القرن التاسع عشر كان أحمد أغا العسلي الدزدار قائد قلعة القدس ومتسلم اللواء ووكيل المتسلم أكثر من مرة خلال تلك المدة. وقد جمع ثروة كبيرة واشترى الكثير من الأراضي وأصبح من اعيان المدينة البارزين في تلك الفترة. والعسلي عائلة عرريقة في القدس عرف منها علماء كبار. وانخرط قسم منهم في سلك الجندية.10

ودخل القائد البريطاني اللبني القدس راجلا ليظهر احترامه للمدينة، فلما دخل القلعة أعلن عن انتهاء الحروب الصليبية. اهتم البريطانيون بالقلعة ورمموها وحولوها إلى مركز ثقافي وقاعات معارض ما أثار حفيظة المجلس الإسلامي الأعلى، وبعد زوال الحكم البريطاني آلت القلعة إلى عهدة الجيش الأردني. في سنة 1967 احتل الجيش الإسرائيلي القدس ومنذ ذلك الوقت تعطلت الصلاة في مسجد القلعة، وتحولت القلعة إلى متحف، وجرت الحفريات في باحاتها، وقد خاب فألهم فالكتابات العربية تملأ القلعة من رأسها حتى أساساتها. والبناء كله إسلامي يتكلم العربية!

إحالات:

1. الشيخ مازن اهرام، "حارة باب الخليل مدخل القدس الغربي"، موقع شبكة أخبار البلد، 23 كانون الأول 2020

2. مجير الدين الحنبلي، الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، ج2، ص5

3. مجير الدين الحنبلي، نفس المصدر، ج2، ص 55

4. المقدسي البشاري، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ص 167

5. عارف العارف، المفصل في تاريخ القدس، ص 185

6. عارف العارف، نفس المصدر، ص 202

7. عارف العارف، نفس المصدر، نفس الصفحة.

8. فان برشم، ص 147

9. عارف العارف، نفس المصدر، ص 265ز

10. الشيخ مازن اهرام، نفس المصدر