الصحّة الفلسطينيّة: وفاتان و2637 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، تسجيل وفاتين و2637 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1162 حالة تعاف خلال الأسبوع الماضي.

وأفادت الوزارة في التقرير الوبائي حول الفيروس، بتسجيل وفاتين و1667 إصابة سجلت في الضفة الغربية، و50 في قطاع غزة، إضافة إلى 920 إصابة في القدس، في الفترة ما بين 25 حزيران/ يونيو، و2 تموز/ يوليو الجاري.

وذكرت أنه "تم تسجيل 759 حالة تعاف في الضفة الغربية و23 في قطاع غزة، و380 في مدينة القدس"، مشيرة إلى أن "الحالات التي تعالج في المستشفيات بلغت 32 حالة بينها 3 في العناية المكثفة".

وبلغ عدد الفحوصات التي أجريت خلال الفترة المذكورة 7046 فحصا، باستثناء مدينة القدس.