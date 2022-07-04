5238 اعتداء على الفلسطينيين من الاحتلال والمستوطنين منذ مطلع العام

سجلت 5238 حالة اعتداء على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين خلال النصف الأول من العام 2022، بحسب تقرير صدر، اليوم الإثنين، عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، في تقرير الهيئة إن "اعتداءات دولة الاحتلال والمستعمرين على الأراضي الفلسطينية تراوحت بين تخريب وتجريف أراضي واقتلاع أشجار ومصادرة ممتلكات وإغلاقات وحواجز وإصابات جسدية".

وتركزت هذه الاعتداءات، بحسب ما وثقه التقرير، في محافظة بيت لحم، حيث سجلت 946 عملية اعتداء، تليها محافظة رام الله بـ909 عملية اعتداء ثم محافظة القدس بـ 799 اعتداء.

وعلى صعيد إجراءات التوسع الاستيطاني الاستعماري، قال شعبان إنه "منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967 استولى الاحتلال الإسرائيلي على 2380 كم2 من مساحة الضفة الغربية بما فيها القدس من خلال إقامة أكثر من 343 مستوطنة وبؤرة استيطانية".

وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تعترف رسميا بنحو 176 مستوطنة، ويشمل ذلك المستوطنات التي أنشأتها في القدس الشرقية، وهناك 176 بؤرة استيطانية تتنصل منها حكومة الاحتلال في العلن وتدعمها في الخفاء.

كما أقامت سلطات الاحتلال 144 موقعا آخر، كمناطق صناعية 25، ومواقع عسكرية 94، ومواقع خدماتية وسياحية 25 موقعا لخدمة مشروعها الاستيطاني.

ومنذ مطلع العام 2022 وحتى نهاية حزيران/يونيو الماضي، صادقت سلطات الاحتلال على 46 مخططا هيكليا لتوسعة مستوطنات أو إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والقدس، وأودعت للمصادقة اللاحقة 66 مخططا في الضفة الغربية والقدس.

وفي النصف الأول من العام 2022، أقام مستوطنون خمس بؤر استيطانية على أراضي المواطنين، في محافظات رام الله ونابلس وسلفيت.

وصادرت سلطات الاحتلال ما مجموعه 22,394 دونما تحت مسميات مختلفة، إعلان محميات طبيعية، أوامر استملاك، أوامر وضع يد، منها 21,959 دونما كمحمية طبيعة من أراضي محافظتي القدس وأريحا، ومصادرة 59.581 دونما من خلال أمري استملاك أعلنتها سلطات الاحتلال في نابلس والقدس، وإصدار 3 أوامر وضع يد على مساحة 375.4 دونم تحت مسمى أغراض أمنية في بيت لحم والخليل وطوباس.

وفي النصف الأول من العام 2022، أصدرت سلطات الاحتلال 572 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص. تركز معظم هذه الإخطارات في محافظتي الخليل (146 إخطارا) وبيت لحم (136 إخطارا).

ونفذت سلطات الاحتلال ما مجموعه 147 عملية هدم، هدمت خلال 295 منشأة في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس وتضرر جراء ذلك 445 شخصا منهم 212 طفالا، وتركزت معظم عمليات الهدم في محافظة القدس بـ57 عملية هدم، تليها محافظة الخليل بـ28 عملية هدم.

ولفت شعبان إلى خطورة الموجة الأخيرة من عمليات الهدم وإخطارات الهدم التي تتصاعد بشكل محموم، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة الحملة المسعورة، والهيئة وبتعليمات من الرئيس محمود عباس، ستبني فورا كل ما يقوم الاحتلال بهدمه.

وكذلك، فقد بلغ عدد الاعتداءات التي نفذها مستوطنون في الفترة التي يرصدها التقرير ما مجموعه 561 اعتداء، تراوحت ما بين مشاركة جيش الاحتلال اقتحاماته للمدن والتجمعات الفلسطينية، كما حدث في قبر يوسف في مدينة نابلس والتي تسببت باستشهاد مواطن أو ما حدث في قرية إسكاكا من اعتداء مباشر أدى إلى استشهاد مواطن على مرأى من جيش الاحتلال، وما بين اقتحام القرى الفلسطينية والاعتداء على ممتلكات المواطنين وخط شعارات عنصرية على الجدران، وبين أخذ زمام المبادرة والشروع بتجريف الأراضي، كما حدث في أراضي البيرة وبيتين وعين يبرود.

ولفت تقرير الهيئة إلى أن ما مجموعه 47 عملية تجريف أراضي تم رصدها تناوبت عليها سلطات الاحتلال ومجموعات من المستعمرين طالت أراضي المواطنين، وبلغ عدد العمليات التي استهدفت الأشجار الفلسطينية في الفترة التي يغطيها التقرير ما مجموعه 51 عملية اعتداء استهدفت أشجار معظمها من أشجار الزيتون المعمرة، تركزت هذه العمليات في محافظة سلفيت بـ17 عملية تلتها محافظة نابلس بـ16 عملية اعتداء.